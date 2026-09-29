Nikola Jokić: "Potpisaću, ako budu željeli"

Najbolji košarkaš na planeti Nikola Jokić želi da ostane u Denveru i da narednog ljeta potpiše novi ugovor.

Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić već godinama je jedna od najvećih zvijezda NBA lige, ali čak ni to što bi mu popularnost značajno porasla na nekom od "većih" tržišta ne privlači ga da promijeni sredinu. Denver je njegov drugi dom, karijeru će završiti kao najbolji igrač u istoriji Nagetsa, a narednog ljeta potpisaće najveći ugovor u istoriji NBA - i to je jasno rekao Amerikancima.

Već dugo se priča o novom ugovoru Denvera i Jokića, koji je mogao i ovog ljeta da stavi paraf na saradnju. Ipak, donio je odluku da sačeka godinu dana, pa da narednog ljeta potpiše produžetak ugovora sa Denverom i tako se praktično "osigura" do kraja karijere. Sada je svoju odluku obrazložio i na predstavljanju novog tima Nagetsa, kada su ga upitali za ugovor.

"Potpisaću ugovor sljedeće godine... Ako me budu željeli", rekao je Nikola Jokić i zatim na potpitanje odgovorio: "Biznis. Pričao sam sa ljudima iz kluba. Oni znaju moje mišljenje. Više sam nego zainteresovan za nastavak saradnje. Nadam se da i oni vjeruju u mene."

Kakav ugovor čeka Nikolu Jokića?

Odluka da potpisivanje ugovora ostavi za narednu godinu vrlo je logična, ako se ima u vidu da bi tada mogao da dobije čak 80 miliona dolara više! Na kraju sezone, odnosno u ljeto 2027. godine, Nikola Jokić će imati mogućnost da sa Denver Nagetsima potpiše ugovor na pet godina, težak 360 miliona dolara!

To će biti najveći ugovor ikada potpisan u NBA ligi, a očekuje se i da Nikola Jokić ubaci klauzulu po kojoj tim iz Kolorada neće imati pravo da ga trejduje. To znači da će srpski košarkaš i narednih pet godina nositi dres Denver Nagetsa, kluba u kojem će provesti čitavu karijeru u SAD.

Nikola Jokić bi vjerovatno pristao i na nešto manje novca, ali je teško očekivati da će mu Denver Nagetsi ponuditi manje od "maksimale" - iz poštovanja zbog svega što je uradio u dresu tog tima. Tokom prethodnih godina ni u jednom trenutku nije bila sporna želja Jokića i njegove porodice da ostanu u Denveru, koji im izuzetno prija.

Kakvu karijeru ima Nikola Jokić?

Srpski košarkaš je još kao dječak privukao pažnju zbog nevjerovatne košarkaške inteligencije koju posjeduje, a od malih nogu o njegovoj karijeri računa vodi Miško Ražnatović. Upravo se u dresu Mege predstavio širokim narodnim masama i već tada se vidjelo da će od Jokića "biti nešto". Doduše, nismo mogli da očekujemo najveću karijeru jednog Evropljanina u istoriji američke košarke.

Vidi opis Nikola Jokić: "Potpisaću, ako budu željeli" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: saolab / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets / Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Denver je Nikolu Jokića draftovao sa 41. pozicije i mnogima je to bilo iznenađenje. Američkoj javnosti bio je nepoznat, a dok je tim iz Kolorada birao u televizijskom prenosu išla je reklama za brzu hranu. Ipak, Jokić ih je brzo ubijedio da zapamte ko je i šta je. Denveru je donio prvu šampionsku titulu, uz MVP nagradu u finalnoj seriji, a tri puta je bio MVP ligaškog dijela sezone.

Nikola Jokić je osam puta nastupio na Ol-staru, šest puta biran u idealnu petorku lige i dva puta u drugu najbolju petorku sezone. Istu sezonu završio je kao najbolji skakač i najbolji asistent u ligi, što je podvig kakav se ne viđa često. Uskoro ćemo ga vidjeti i kako obara rekord po broju tripl-dablova u NBA, iako je to do prije par godina djelovalo nezamislivo.