Otkriveno zašto Vlahović ne igra za Srbiju: Očekuje se u dresu Bešiktaša odmah poslije pauze

Vlahović se povukao iz reprezentacije Srbije zbog povrede, a očekuje se da se vrati u dresu Bešiktaša poslije pauze.

Izvor: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia

Dušan Vlahović ipak neće igrati za reprezentaciju Srbije u četiri jako važne utakmice na startu Lige nacija. Iako to niko iz FSS još nije potvrdio, informacije su stigle do srpskih, ali i turskih medija, koji su saopštili i više detalja o tome zbog čega Vlahović neće biti na raspolaganju Veljku Paunoviću.

Kako prenosi turski "Aspor", Vlahović ima povredu zadnje lože desne noge i zbog bolova nije u stanju da zaigra za "orlove". To se dodatno pogoršalo tokom vikenda, kada je Vlahović igrao za Bešiktaš i postigao gol protiv Adenaspora (2:3).

Prema nezvaničnim informacijama, Vlahović se javio selektoru Paunoviću i obavijestio ga da će u naredne tri nedjelje - koliko tačno traje reprezentativna pauza - biti u Istanbulu gdje će nastaviti da radi sa ljekarskim timom Bešiktaša. Cilj je da se što prije oporavi, a turski mediji već spekulišu da bi mogao da zaigra za Bešiktaš čim se završi reprezentativna pauza.

Naredni meč za Bešiktaš je 11. oktobra protiv Kočaelispora, a zatim slijede dva teška i važna susreta - prvo protiv Hofenhajma u gostima u Ligi šampiona, pa na strani protiv Trabzonspora u turskom prvenstvu.

Vlahović otkazao osmi put Srbiji

Izvor: MN PRESS

Ono što je svima privuklo pažnju je da je Vlahović dosta puta u posljednje tri godine otkazivao reprezentaciji, preciznije uradio je to osmi put u 19 okupljanja. Istina, imao je manje i veće povrede koje su ga sprečavale da igra za "orlove", ali je pauzirao čak i zbog raskida sa djevojkom u jednom trenutku.

Tako, kad se vrati za posljednje dvije utakmice Lige nacija (ako se vrati), vezaće tačno godinu dana bez meča u dresu Srbije. Za sada ima samo 41 nastup i 16 golova.

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