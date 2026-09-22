Veljko Paunović neće moći da računa na Dušana Vlahovića u mečevima protiv Holandije, Njemačke i Grčke u Ligi nacija.

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije biće drastično oslabljena u Ligi nacija pošto se povrijedio Dušan Vlahović. Fudbaler koji je ovog ljeta promijenio klub i iz Juventusa prešao u Bešiktaš, gdje je dočekan poput sultana, povrijedio se i javio je selektoru da na njega ne računa za predstojeće četiri utakmice, prenosi "Mozzart Sport".

Za sada nije poznato kada se tačno povrijedio Vlahović, ali pretpostavka je da je to bilo na posljednjoj utakmici koju je odigrao za Bešiktaš protiv Amedspora, kada je postigao utješni gol u porazu (3:2).

Vidi opis Dušan Vlahović ne igra za Srbiju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Murat Sengul / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

S obzirom na to da je Vlahović bio u formi pred okupljanje srpske reprezentacije, postigao je pet golova na sedam nastupa za Bešiktaš, ovo će biti veliki udarac za "orlove". Zbog toga će Veljko Paunović vjerovatno morati da mijenja plan jer se pretpostavljalo da će Vlahović biti prvi napadač reprezentacije.

Ko mijenja Vlahovića?

Srećom, Paunović je za ovo okupljanje reprezentacije pozvao petoricu napadača. Pretpostavka je da će sada u prvi plan iskočiti Luka Jović, koji je takođe u odličnoj formi za AEK već godinu dana, pa tako dolazi poslije dva gola koja je dao za vikend protiv Volosa.

Uz njega tu su još i Jovan Milošević, Dejan Joveljić i Mihajlo Cvetković, dok ostaje da se vidi da li će Paunović možda pozvati još nekog napadača, mada to nije neophodno pred četiri provjere.

Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20:45

Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18:00

Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20:45

Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20:45

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45

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Pogledajte 01:43 Veljko Paunović zaplakao u prenosu Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)