Poznata kazna za Dušana Vlahovića: Evo kako je prošao srpski fudbaler

Srpski fudbaler dobio kaznu zbog sukoba na velikom turskom derbiju.

Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović kažnjen je jednim mečom suspenzije zbog sukoba sa Milanom Škrinjarom na derbi meču turske lige Bešiktaša i Fenerbahčea, ekskluzivno saznaje Kurir.

Vlahović se raspravljao sa Škrinjarom i gestikulirao ka njemu. Bešiktaš će se žaliti na ovu odluku i tražiti da se ona poništi. Turski velikan smatra da je za Vlahovića dovoljna novčana kazna.

Podsetimo, Vlahović je nakon detaljnog pregleda VAR snimaka i izvještaja delegata proslijeđen profesionalnoj fudbalskoj disciplinskoj komisiji na utvrđivanje stepena krivice.

Fudbalski savez Turske procijenio je da je u okršaju bilo elemenata nesportskog ponašanja, pa će Bešiktaš najvjerovatnije morati da odigra jedan meč bez svog najboljeg napadača. U zvaničnom saopštenju TFF-a navodi se da je Dušan Vlahović prijavljen bez izricanja privremene mjere, a tereti se u skladu sa članom 41. Fudbalskog disciplinskog pravilnika zbog "vrijeđanja" na pomenutoj utakmici, nastalog tokom rasprave sa štoperom rivala Milanom Škrinijarom.

Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovaj član pravilnika jasno definiše da se pojedinci koji vrijeđaju, psuju, prijete ili na bilo koji način napadaju lična prava drugih aktera na terenu kažnjavaju suspenzijom od dvije do pet utakmica neigranja u domaćim takmičenjima.

Vlahović dobro prošao

Očekivalo se da Vlahović dobije tri meča suspenzije, pa se čini da je dobro i prošao. Vlahović je prijavljen bez privremene mjere po članu 41. Disciplinskog pravilnika zbog "uvrede", za šta je predviđena pauza od dvije do pet utakmica.

Poruka fudbalskog saveza Turske

Pozadina ove odluke nosi daleko dublju poruku. Turski fudbalski savez (TFF) želi da iskoristi srpskog golgetera kao primjer ostalim velikim zvijezdama koje stižu u Tursku za ogromne ugovore. Time šalju jasan znak da status i reputacija građena u Italiji, Engleskoj ili Španiji ne pružaju nikakav imunitet na terenu i da pravila moraju rigorozno da se poštuju.