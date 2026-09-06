Vlahovića uhvatila kamera kako vrijeđa Škrinjara: Ovaj gest skupo košta u Turskoj

Dušan Vlahović je postao heroj Bešiktaša poslije derbija, ali bi zbog ponašanja na meču mogao da snosi gadne posljedice

Izvor: Screenshot/Twitter/@anlikgolburda

Derbi Fenerbahčea i Bešiktaša donio je mnogo uzbuđenja, a jedan detalj sa utakmice posebno je privukao pažnju. U centru incidenta našli su se Dušan Vlahović i Milan Škrinjar, koji su se u jednom trenutku našli licem u lice nakon sporne odluke sudije. Na kraju, srpski fudbaler je pokazao nedozvoljeni znak rivalu, a svojevremeno je Raul Meireleš uradio istu stvar i zbog nje dobio 11 mečeva suspenzije.

Sve je počelo u jednom duelu na sredini terena, kada je lopta pogodila Škrinjarovu ruku. Halil Umut Meler procijenio je da nema elemenata za prekid igre, što se nije dopalo Vlahoviću. Srpski napadač ušao je u verbalni sukob sa Slovakom, a situacija je ubrzo postala mnogo napetija.

Pogledajte sukob Vlahovića i Škrinjara:

Dusan Vlahovic ve Skriniar arasında yaşanan gerginlik.#FBvBJKpic.twitter.com/3E8PD8HA2V — ANLIK GOLLER BURADA (@anlikgolburda)September 5, 2026

Vlahović i Škrinjar su se približili jedan drugom, ali su ostali igrači brzo reagovali i spriječili da dođe do ozbiljnijeg incidenta. Meler je obojici pokazao žuti karton. Ipak, jedan detalj iz njihove rasprave nije promakao navijačima. Vlahović je u pravcu Škrinjara napravio gest rukom, a pristalice Fenerbahčea odmah su počele da komentarišu taj potez na društvenim mrežama, a sam potez možda bi mogao da bude prijavljen i disciplinskim organima.

Slučaj Meireleša ponovo u fokusu

Zbog svega što se dogodilo, u Turskoj se ponovo govori o incidentu iz 2012, kada je u centru pažnje bio Raul Meireleš. Portugalac je tokom derbija Galatasaraja i Fenerbahčea 16. decembra kažnjen sa 11 utakmica neigranja nakon što je zbog ponašanja prema sudiji Halisu Ozkahji poslat pred Disciplinski odbor profesionalnog fudbala (PFDK). U zapisniku je navedeno da je Meireles vrijeđao arbitra, pokazao mu nepristojan gest i pljunuo u njegovom pravcu.

Raul Meireles, hakeme el hareketi yaptığı için değil kırmızı kart sonrası hakeme tükürdüğü için ceza almıştı.



PFDK 11+1=12 maç ceza verdi, Tahkim'de tükürük için verilen ceza düştü ve toplam 4 maça indirildi.pic.twitter.com/WLNBrAgTPW — A BILA (@abilasports)September 6, 2026

Disciplinska komisija izrekla mu je oštru kaznu, ali je ona kasnije smanjena nakon žalbe pred Arbitražnim odborom, pa je sa 11 mečeva odluka preinačena na četiri.

Sada ostaje da se vidi da li će i Vlahovićev gest imati disciplinske posljedice. Zasad nema konačne odluke, a naredni period trebalo bi da donese odgovor na pitanje da li će slučaj biti proslijeđen nadležnim organima.

Bešiktaš je, inače, slavio u prvom velikom derbiju sezone rezultatom 2:1 na gostovanju Fenerbahčeu, a Vlahović je bio strijelac jednog od golova.