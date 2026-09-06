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"Tek sam na 50 do 60 odsto": Vlahović srušio Fenerbahče, pa otkrio kako se osjeća

"Tek sam na 50 do 60 odsto": Vlahović srušio Fenerbahče, pa otkrio kako se osjeća

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski fudbaler tek što je stigao u Tursku, a već je postao čovjek odluke u Bešiktašu

Dušan Vlahović ključni igrač Bešiktaša Izvor: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia

Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović je Bešiktašu donio pobjedu protiv velikog rivala - Fenerbahčea (2:1). Vidjeli smo golove, svađe, dobru igru, a poslije meča Vlahović je bio skroman i akcenat stavio na tim, a ne na individualnu igru.

"Fokusiran sam samo na tim. Džaba što sam postigao gol, da nismo pobijedili, moj pogodak ne bi imao nikakav značaj. Uvijek ću se truditi da dam sto odsto na terenu. Hvala našim sjajnim navijačima na velikoj podršci, jedva čekam da ih ponovo vidim sljedeće nedjelje", rekao je Vlahović poslije utakmice.

Iako je bio strijelac pobjedničkog gola u 73. minutu, Vlahović je ispred svega istakao: "Ne gledam koliko sam golova postigao, najvažnije mi je da pobjeđujemo. Ako želimo da osvojimo nešto veliko ove sezone, uradićemo to zajedno. Naporno treniram i dajem sve od sebe, ali trenutno sam na nekih 50 do 60 odsto. Nisam mnogo igrao u prethodnom periodu i glavni cilj mi je da dostignem pravu formu i pružim maksimum ekipi."

"Sve se vidi na terenu"

Poslije uspona i padova u Juventusu, čini se da bi rad sa Vinćencom Italijanom mogao da bude najproduktivniji za Srbina. "Sve što radimo na treninzima može da se vidi na utakmicama, sve dobre stvari dolaze do izražaja. Veliko hvala Italijanu, spreman sam da uradim sve za njega na terenu. Velika je sreća što ponovo sarađujem sa njim, imamo trenera svjetske klase. Od prvog dana kada sam stigao ovdje svi su me prihvatili veoma srdačno i zbog toga sam im neizmjerno zahvalan."

Izvor: Serhat Cagdas / AFP / Profimedia

Vezista koji je Vlahoviću pomogao da zatrese mrežu u 73. minutu kod Srbina ima poseban tretman. "Nema potrebe trošiti mnogo riječi - Orkun Kokču je svjetska zvijezda i zahvaljujući njemu sam već postigao četiri gola. Asistirao mi je u stilu Mesija. Presrećan sam što imam priliku da igram sa njim u timu. Za sada nam ide dobro, ali ako želimo da budemo ravnopravni konkurenti za trofeje tokom cijele sezone, moramo da nastavimo ovim ritmom", zaključio je Vlahović.

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Dušan Vlahović Bešiktaš

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