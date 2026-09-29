Parma ga želi: Da li je vrijeme za povratak u Seriju A?

Parma traži novog trenera nakon odlaska Karlosa Kueste, a među kandidatima je i Igor Tudor, bivši strateg Juventusa.

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Parma je nakon sporazumnog raskida saradnje sa Karlosom Kuestom krenula u potragu za novim trenerom, a među kandidatima je i hrvatski stručnjak Igor Tudor.

Uz Tudora, klub razmatra Alberta Đilardina, Stefana Piolija i bivšeg trenera Roberta D’Aversu, dok Đilardino navodno ima status favorita.

Kuesta je otišao nakon samo četiri boda u prvih pet kola, ali ključni razlog rastanka bile su nesuglasice s upravom oko razvoja kluba, transfer politike i ambicija.

Parma je tokom ljeta prodala Zajona Suzukija, Matea Pelegrina i Alesandra Čirkatija za ukupno više od 70 miliona evra, dok je na pojačanja potrošeno znatno manje.

Tudor je bez angažmana nakon kratke epizode u Totenhemu, a u trenerskoj karijeri vodio je Hajduk, PAOK, Galatasaraj, Udineze, Veronu, Marselj, Lacio i Juventus.