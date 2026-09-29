Bivši fudbaler Dragan Mrđa se prisjetio dana kad je Partizan bio izuzetno dominantan tim, pa je iz ugla navijača Crvene zvezde analizirao trenutnu situaciju u Humskoj

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Crvene zvezde Dragan Mrđa nije okolišao kad je govorio o mračnim danima u Partizanu. Đak crveno-bijelih, ali i bivši prvotimac kluba iz Ljutice Bogdana nedvosmisleno je poručio da se mnogi ne sjećaju dana kad je Parni valjak "otimao na sve strane", pa je mišljenje zakletog zvezdaša opravdao teškim periodom u kojem je i sam bio na terenu.

"Kao zvezdašu, nije mi žao nimalo, jer sam prošao kroz neke stvari. U mnogo boljem su položaju nego što je tada bila Zvezda. Samo da pogledamo transfere i ugovore u posljednjih 10 godina. Koliki su ugovori bili u Partizanu, koje su transfere pravili, kakve su plate tad bile u Zvezdi. Pogledajte tad odakle su dolazili, to je bilo treća klasa igrača. Sjećam se 2013, kad sam se vratio na Marakanu, prvi dan - sve se raspada, svlačionica, pomoćni teren, bukvalno sve, rasulo nevjerovatno. Pogledam onaj zid oko pomoćnog terena - jel' moguće da se ovo desilo sa klubom? A opet, osjetiš da je to veliki klub. Taj osjećaj koji imam kad dođem tamo, u kakvom god da je stanju Zvezda, uvijek je prisutan", rekao je Mrđa u podkastu "2x45".

Vidi opis Dragan Mrđa: "Partizanovci kao da su prespavali kad su otimali na sve strane" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Ako bismo uporedili trenutni odnos snaga između Zvezde i Partizana: "Mislim da je Zvezda u našoj ligi neprikosnovena. Što se tiče konkurencije, pojavila se Vojvodina, koja ju je prošle godine pobijedila tri puta, Partizan mora da se popravi. To su tri tima koja mogu da konkurišu, ali mislim da je Zvezda dosta odmakla od svih", dodao je on.

Ispričao je Mrđa i razgovor iz Novog Sada u kojem je rekao: "Imam prijatelja iz Novog Sada koji je okorjeli partizanovac i kad pričamo na tu temu ja mu kažem: 'Čekaj, ti kao da si prespavao onih sedam-osam godina kad ste otimali na sve strane?'"

"Zvao me Partizan"

U istom razgovoru Mrđa je otkrio da je imao nekoliko ponuda u Partizanu, sve u istom periodu, a na pomolu je bio i najveći transfer u Humskoj.

"To je bilo dok sam bio u Vojvodini 2010. godine. Predsjednik Dragan Đurić i direktor Albert Nađ su me zvali, sa željom da me odvedu u Partizan. To je trajalo dva-tri dana, nisam pričao Bati Butoroviću, ali sam mu na kraju rekao. Rekoh, predsjedniče, samo da vam kažem, zvao me je Nađ već dva-tri puta da dođem na razgovor. Ništa nisam prihvatao, jer znam da vi to ne date. On kaže, pa dobro, ako te zovu, idi, ispoštuj ih. Nije problem. I onda, pošto su nastavili da me zovu, rekoh, da ispoštujem ljude.

Mislim da bi to tada bio najveći transfer u istoriji Partizana. Neki nenormalan ugovor u tom momentu. I ništa, samo sam ih ispoštovao, otišao za Novi Sad, prošlo je dva dana, i Bata me zove, kaže: hajde dođi kod mene kući. A u tom momentu, kada me tražio Partizan, pojavila se i Zvezda. Ali Zvezda tad u rasulu, nema dinara ni na vidiku. I Bata mi kaže, gdje hoćeš da ideš, reci: Zvezda ili Partizan, biraj? Kažem, Bato, ja bih samo u inostranstvo. Imam 26 godina, prvi strijelac, najbolji igrač u ligi, hoću da idem u inostranstvo, i to je to. Ali onda je bilo dosta pritisaka da završim u Partizanu. I onda sam to odugovlačio, odugovlačio, nadajući se da će doći neka druga ponuda, i onda odjedanput javlja se Sion, predsjednik Siona, privatni avion. Bio sam sa reprezentacijom u Kovilovu. On dođe, vidjeli se, ponudi mi ugovor na tri godine, prihvatim i odem u Sion", otkrio je.

"Golman Partizana nije smio da primi gol"

Izvor: MN PRESS

Bilo je mečeva protiv Partizana kojih se i danas vrlo živopisno sjeća. Uspomene nisu najljepše, ali su i dalje veoma postojane.

"Nekad kada ih danas slušam djeluje mi kao da su prespavali te godine. Imali smo strašnu generaciju u Vojvodini pod trenerom Džimijem Marićem - Brkić na golu, Medojević, Popović, Lazetić, Đurovski, Tadić i ja u špicu. Bili smo drugi na tabeli, ispred Zvezde.

Igramo protiv Partizana u Novom Sadu, dajem gol za 1:0, a sudija diže ofsajd koji nema nikakve veze s mozgom. Poslije toga, u 30. minutu, prešprintam Gavrančića i dam gol volejom sa 16 metara. Radujem se, kad čujem pištaljku - sudija mi svira faul u napadu! Htio sam da izađem sa terena, a trener Marić je zbog prigovora dobio crveni karton. Tek kasnije sam saznao pozadinu svega: golman Partizana nije smio da primi gol do 70. minuta jer je jurio neki rekord", prisjetio se Mrđa.