Zvezdi donio titulu, pa se vratio u klub deset godina kasnije!

Skauting služba FK Crvena zvezda dobila novog člana - Dragana Mrđu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se pojačala vrsnim napadačem, ali on će sada među crveno-bijele doći u novoj ulozi. Dragan Mrđa, ključni igrač tima koji je 2014. godine uzeo šampionsku titulu, sada se vratio u klub kao skaut. Bivši reprezentativac Srbije je do sada bio u stručnom štabu Kašime u Japanu, a sada će pomagati šefu skauting službe Marku Marinu prilikom odabira igrača za crveno-bijele.

"Dragan Mrđa je veliko fudbalsko ime ne samo u Srbiji već i u svijetu, naročito u Japanu gdje je nastupao tokom karijere i ostavio veliki trag. Dijete je Crvene zvezde, što samim tim znači da odlično poznaje klub. Uz to je bio i napadač kojeg su navijači prosto obožavali, naročito u sezoni kada je vratio titulu na Marakanu i bio najbolji strijelac domaćeg prvenstva. Slušao sam priče o klasi igrača rođenih 1984. godine koji su igrali ne samo za Crvenu zvezdu, već i za reprezentaciju i velike timove u Evropi. Takođe, bio je dio Svjetskog prvenstva koje je održano 2010. godine u Južnoafričkoj Republici, što donosi ogromno iskustvo. Dugo je nastupao u Belgiji, pa potom u Rusiji i Švajcarskoj, te ima značajna poznanstva i kontakte, a to je veoma bitno za sve one koji se bave skautingom. Dragan Mrđa je veliki zvezdaš i čovjek je kluba, a Zvezda želi da u svom sistemu ima snažna fudbalska imena i igračke asove. Inicijativa koju je pokazao da radi u Crvenoj zvezdi nas je oduševila i rado smo prihvatili njegov dolazak u skauting službu FK Crvena zvezda" rekao je Marin.

Dragan Mrđa prošao je Omladinsku školu Crvene zvezde i stigao do prvog tima, a debitovao je 2002. godine protiv Kairata. Mladi fudbaler učestvovao je u velikim pobjedama protiv Verone u Italiji i Odensea na Marakani. Na Marakanu se se vratio 2013. godine i kao najbolji strijelac Superlige sa 19 golova, uz četiri asistencije, a potom je podigao pehar šampiona Srbije.

Nastupao je u Belgiji, Švajcarskoj, Rusiji, Japanu i Sloveniji, a takođe je nosio dres nacionalnog tima Srbije na 14 mečeva postigavši dva gola.

