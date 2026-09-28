Fudbaler Partizana zaigrao poslije godinu dana: Ovaj trenutak su dugo čekali svi u Humskoj

Fudbaleri Partizana poraženi od Rodine, a Mario Jurčević zaigrao nakon teške povrede.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fudbaleri Partizan poraženi su od Rodine (3:2) u prijateljskom meču koji je u Zemunelu odigran kako bi se na najbolji način iskoristila reprezentativna pauza. Crno-bijeli su dobili priliku da se uigravaju, a meč protiv ruskog tima ostaće zapamćen i po povratku na teren lijevog beka Marija Jurčevića.

Slovenački reprezentativac zaigrao je fudbal nakon gotovo godinu dana! On se povrijedio na meču protiv Vojvodine 4. oktobra 2025. godine, a kada se činilo da je sanirao povredu i da je spreman za povratak na teren to se nije desilo. Jurčević je obnovio povredu, pa je u kontinuitetu bio van terena gotovo 12 mjeseci!

Partizanov lijevi bek prije godinu dana doživio je jednu od najtežih povreda u svijetu fudbala, pošto mu je stradala Ahilova tetiva. Višemjesečna pauza bila je pri kraju, ali je Jurčević na priprema Partizana u Antaliji obnovio povredu i morao ponovo da pauzira. Sada je konačno spreman da trenira, ali ne punim intenzitetom.

Nakon što je u posljednje vrijeme radio lakše treninge bez kontakta sa saigračima, Mario Jurčević je protiv Rodine odigrao posljednjih 25 minuta. Bila je to prilika da Saša Ilić vidi šta može da očekuje od igrača koji nastupa na poziciji deficitarnoj za crno-bijele.

Partizan nakon Jurčevićeve povrede nije dovodio lijevog beka, a ove sezone je na tom mjestu u timu promijenio veliki broj igrača. Oprobali su se na mjestu lijevog beka Vukašin Đurđević, Samson Nvulu i Mateja Milovanović, a povremeno je igrao i mladi Stefan Petrović kojem je to prirodna pozicija.

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