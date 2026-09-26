Pomoćnik Saše Ilića napustio Partizan: Slaviša Jokanović ga odveo u Švajcarsku

Dosadašnji saradnik Saše Ilića Goran Vuković karijeru nastavlja u Bazelu, gdje će raditi sa Slavišom Jokanovićem.
Srpski trener Slaviša Jokanović već je predstavljen u Bazelu, koji ga je angažovao kako bi spasio sezonu nakon veoma lošeg početka, a ova vijest važna je i za Partizan. Navijači kluba iz Humske već godinama se nadaju da bi nekadašnji fudbaler crno-bijelih mogao da se vrati na klupu kluba sa kojim je osvojio dvije "duple krune" na početku karijere, ali zapravo... Jokanović je sada odveo trenera Partizana u Švajcarsku!
Pored Slaviše Jokanovića, u Bazelu će raditi dosadašnji prvi trener OFK Beograda Jovan Damjanović, zatim dosadašnji analitičar Partizana Goran Vuković, kao i kondicioni trener Aleksandar Janković. To znači da Saša Ilić ostaje bez važnog saradnika koji je bio dio njegovog stručnog štaba od početka sezone.
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Vuković je svojevremeno bio trener mlađih kategorija Zemuna, kao pomoćni trener radio je u novosadskom Proleteru i Al-Batinu iz Saudijske Arabije, samostalno je vodio omladince IMT-a i bio prelazno rješenje na klupi prvog tima, a zatim kao pomoćnik radio u Mačvi, Diba Fudžairi, Al-Dafri, Radničkom iz Kragujevca i Radničkom iz Niša. U ekipi Mladosti iz Lučana bio je šef analitičara, a istu funkciju obavljao je i u Partizanu kod Nenada Stojakovića, Damira Čakara i Saše Ilića.
Sada ga čeka novi međunarodni izazov, možda i najveći u karijeri. Slaviša Jokanović je preuzeo Bazel koji ima velikih problema na početku nove sezone i uz ogroman zaostatak na tabeli dočekao je reprezentativnu pauzu. Srpski stručnjak trebalo bi da konsoliduje ekipu i vrati joj samopouzdanje, pošto je igrački kadar jedan od najboljih u Švajcarskoj.