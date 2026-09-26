Pomoćnik Saše Ilića napustio Partizan: Slaviša Jokanović ga odveo u Švajcarsku

Dosadašnji saradnik Saše Ilića Goran Vuković karijeru nastavlja u Bazelu, gdje će raditi sa Slavišom Jokanovićem.

Izvor: MN PRESS

Srpski trener Slaviša Jokanović već je predstavljen u Bazelu, koji ga je angažovao kako bi spasio sezonu nakon veoma lošeg početka, a ova vijest važna je i za Partizan. Navijači kluba iz Humske već godinama se nadaju da bi nekadašnji fudbaler crno-bijelih mogao da se vrati na klupu kluba sa kojim je osvojio dvije "duple krune" na početku karijere, ali zapravo... Jokanović je sada odveo trenera Partizana u Švajcarsku!

Pored Slaviše Jokanovića, u Bazelu će raditi dosadašnji prvi trener OFK Beograda Jovan Damjanović, zatim dosadašnji analitičar Partizana Goran Vuković, kao i kondicioni trener Aleksandar Janković. To znači da Saša Ilić ostaje bez važnog saradnika koji je bio dio njegovog stručnog štaba od početka sezone.

Vuković je svojevremeno bio trener mlađih kategorija Zemuna, kao pomoćni trener radio je u novosadskom Proleteru i Al-Batinu iz Saudijske Arabije, samostalno je vodio omladince IMT-a i bio prelazno rješenje na klupi prvog tima, a zatim kao pomoćnik radio u Mačvi, Diba Fudžairi, Al-Dafri, Radničkom iz Kragujevca i Radničkom iz Niša. U ekipi Mladosti iz Lučana bio je šef analitičara, a istu funkciju obavljao je i u Partizanu kod Nenada Stojakovića, Damira Čakara i Saše Ilića.

Sada ga čeka novi međunarodni izazov, možda i najveći u karijeri. Slaviša Jokanović je preuzeo Bazel koji ima velikih problema na početku nove sezone i uz ogroman zaostatak na tabeli dočekao je reprezentativnu pauzu. Srpski stručnjak trebalo bi da konsoliduje ekipu i vrati joj samopouzdanje, pošto je igrački kadar jedan od najboljih u Švajcarskoj.