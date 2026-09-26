Stef Kari u istoriji NBA lige: Niko nikada nije zaradio ovoliko novca od košarke

Najbolji šuter svih vremena Stef Kari novi je rekorder po količini novca koju je dobio za igranje košarke u karijeri.

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Američki košarkaš Stef Kari dogovorio je nastavak saradnje sa Golden Stejt Voriorsima, u čijem dresu je proveo čitavu NBA karijeru. Kako su prenijeli dobro upućeni američki insajderi, najbolji šuter svih vremena ostaje u dresu Voriorsa. Kari će potpisati dvogodišnji ugovor težak 116 miliona dolara, dok će igrač imati opciju produžetka saradnje i za sezonu 2028/29.

To znači da će Stef Kari u dresu Golden Stejta odigrati najmanje 20 NBA sezona, a ovakav ishod u potpunosti se uklapa u njegovu želju da u istom timu i završi karijeru. Biće to jedna od najljepših priča franšize, jer je Kari bez ikakve dileme najveći igrač u istoriji ovog tima. Pored toga, Stef Kari potpisivanjem novog ugovora ulazi u istoriju NBA lige.

Višestruki šampion NBA lige sada je prvi košarkaš u istoriji koji je od ugovora u najjačoj ligi na svijetu zaradio više od 600 miliona dolara! Samo su osmorica igrača u istoriji prebacila granicu od 500 miliona, a Kari je otišao korak dalje - iako je pristao da naredne dvije sezone igra za manje od maksimalne plate, kako bi Voriorsi mogli bolje da rasporede novac i angažuju kvalitetnije košarkaše.

Uz novi ugovor Stefa Karija, njegova zarada u NBA ligi je na 652 miliona dolara, a najbliži po tom parametru mu je Kevin Durent koji je na 598 miliona dolara. Granicu od 500 miliona prebacili su još Lebron Džejms (592), Kavaj Lenard (543), Pol Džordž (519), Džoel Embid (515), Donovan Mičel (514) i Džejms Harden (510 miliona dolara).

Kakvu karijeru ima Kari?

Američki košarkaš Stef Kari (38) izabran je 2009. godine kao sedmi pik na draftu, a tokom čitave NBA karijere nosi dres samo jednog tima - Golden Stejt Voriorsa. Toj franšizi pomogao je da uspostavi dinastiju i postane prepoznatljiva u cijelom svijetu, iako prije njegovog dolaska nije imala velike uspjehe u bogatoj istoriji.

Tokom mandata u Golden Stejtu, Stef Kari je osvojio četiri šampionske titule, jednu MVP nagradu u finalu i dvije MVP nagrade za ligaški dio sezone. Čak 12 puta biran je za Ol-star, a dva puta je bio MVP te revijalne utakmice na kojoj se dobro zabavljaju najveće košarkaške zvijezde. Takođe, Stef Kari je dva puta osvajao takmičenje u šutiranju trojki na Ol-staru.

Najbolji igrač u istoriji Golden Stejta četiri puta biran je u idealnu petorku NBA lige, pet puta u drugu najbolju petorku i dva puta u treću najbolju petorku lige. Dva puta je sezonu završavao kao najbolji poenter u ligi, a jednom je bio prvoplasiran i po broju ukradenih lopti. Rekorder je po broju postignutih trojki u istoriji NBA lige, ali drži i brojne druge rekorde kada je u pitanju šut sa distance.

Kao reprezentativac SAD osvojio je zlato na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, zlata na Mundobasketima 2010. i 2014. godine, kao i srebro sa reprezentacijom do 19 godina na čuvenom turniru održanom 2009. godine u Srbiji, koja je i osvojila zlatnu medalju.