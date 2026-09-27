Brazilac Ailton je oduševio sve na stadionu Verdera kada se pojavio na utakmici. Zaigrao je u meču legendi protiv Reala, a posebno se obradovao čaši piva koja mu je poslužena u 32. minutu.

Izvor: nordphoto GmbH / Tauchnitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Povodom 100 godina "Vezerstadiona" odigran je meč legendi Verder Bremena i Real Madrida. Domaćini su pobijedili 4:3 golovima Sokratisa, Markusa Rozenberga, Angelosa Haristeasa i Dijega, sa druge strane su pogađali Ruben De la Red, Hose Kaljehon i Garsija Injigez, ali šou je odnio Ailton.

Nekadašnji napadač Crvene zvezde još je 2006. godine u Srbiju stigao sa viškom kilograma, a sada je očigledno u penziji dodao još na svoju pređašnju kilažu. Brazilac koji je sa Verderom osvojio Bundesligu i bio najbolji strijelac njemačkog prvenstva 2004. godine sada je potrčao sa prilično velikim stomakom ispred sebe.

Ipak, momenat u kome je cijeli stadion oduševio bio je kada se u 32. minutu meč zaustavio kako bi se napravila pauza za osvježenje. Nijemci su je napravili tako da je igračima posluženo pivo, a jedva je to dočekao Ailton. Sa oduševljenjem je dohvatio veliku čašu i iskapio je. Pogledajte:

LA VERDADERA PAUSA DE HIDRATACIÓN.



En el día de hoy, las leyendas del Werder Bremen enfrentaron al Real Madrid en el Weserstadion.



Al minuto 32 del primer tiempo, hubo pausa de hidratación, pero con CERVEZA.



La cara de Aílton lo es todo.pic.twitter.com/EqeZXaFmAj — José I. Araoz (@Gazpachen)September 26, 2026

Ko je sve igrao?

Nevjerovatna skupina igrača bila je na terenu pa smo sa strane Verdera vidjeli Andreasa Rajnkea, Dijega, Pera Mertezakera, Markusa Rozenberga, Sokratisa, Torstena Fringsa, Ivana Klasnića i Teodora Gebre Selasija. Sa druge strane su imena bila još zvučnija pa su igrali Pepe, Klod Makelele, Esteban Kambijaso, Kristijan Karembe, Ivan Kampo, Kiko Kasilja...

Ko bješe Ailton?

Vidi opis Ailton sa ogromnim stomakom i pivom: Pogledajte kako je bivši špic Zvezde istrčao na teren protiv Reala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: nordphoto GmbH / Tauchnitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Sina Schuldt / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: nordphoto GmbH / Tauchnitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Claus Bergmann / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Claus Bergmann / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Sjajni Brazilac koji je u sezoni 2006/07 došao u Crvenu zvezdu nije ostavio dobar utisak u Beogradu, mada mu se piše osvojena titula te godine. Već tada je bio u ozbiljnom padu i dao je četiri gola u ligi i napustio Srbiju.

Počeo je u svom Brazilu, zatim igrao po Latinskoj Americi, a u Verderu je našao dom. Igrao je u Bremenu od 1998. do 2004. godine, a u posljednjoj sezoni je bio najbolji strijelac Bundeslige sa 28 golova ispred Roja Makaja sa 23. Sa Verderom ima i dva osvojena njemačka kupa. Nakon toga je igrao za Šalke, Bešiktaš, HSV, Duizburg, Metalurg iz Donjecka, te njemačke niželigaše i klubove u Brazilu. Završio je karijeru 2013. godine.

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