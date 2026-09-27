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Holandija protiv Srbije bez prvog špica: Poslat kući zbog povrede, na "Marakani" ga mijenja debitant

Holandija protiv Srbije bez prvog špica: Poslat kući zbog povrede, na "Marakani" ga mijenja debitant

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Meks Merdink biće prvi napadač Holandije na meču sa Srbijom pošto se Brajan Brobi povrijedio u duelu sa Nijemcima.

Meks Merdink Izvor: Orange Pictures/Shutterstock

Holandija je u Srbiju stigla bez svog prvog napadača Brajana Brobija. Ofanzivac koji je prije nekoliko dana postigao het-trik protiv Mančester sitija povrijedio se u meču sa Njemačkom kada ga je zamijenio Meks Merdink, koji je po svemu sudeći prva opcija u napadu za meč sa "orlovima"

Nekoliko holandskih medija je izbacilo istu prognozu prvih 11 Holandije, a to je sastav sa Merdinkom u špicu. Holanđani najavljuju da je ovo njihov tim za Srbiju: 

Verbrugen - Damfris, Van Heke, Van Dajk, Van de Ven, Verman, Gravenberh, Reijnders - Samervil, Gakpom Merdink

U meču sa Njemačkom se tim donekle razlikovao, pošto je vezista Kristal Palasa Kvinten Timber počeo utakmicu, a Džoi Vermen ga je zamijenio u drugom poluvremenu. 

Ko je novi napadač? 

Kao i Rubenu Van Bomelu i Meksu Merdinku je utakmica sa Njemačkom bila debi u nacionalnoj selekciji. Merdink ima 23 godine, ponikao je u De Grafšapu, a još 2021. je ušao u sistem AZ Alkmara gdje je prvo igrao u omladinskom timu, pa na pozajmici u Viteseu. Prošle sezone je na 19 mečeva dao 5 golova, a ove je na 7 već tri puta bio strijelac. Nikada nije bio član mlađih selekcija Holandije, a njegov otac Martijn Merdink je takođe igrao za AZ i imao je jedan meč u selekciji Holandije. 

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Tagovi

Holandija Srbija Liga nacija fudbal

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