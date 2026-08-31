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Drama u Koloradu: Šta će biti sa Karijem i Voriorsima?

Drama u Koloradu: Šta će biti sa Karijem i Voriorsima?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Stef Kari i Golden Stejt Voriorsi pregovaraju o novom ugovoru, a svi očekuju nastavak saradnje do sezone 2026/27.

Stef Kari i Golden Stejt Voriorsi pregovaraju o novom ugovoru Izvor: Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Burno je u Koloradu - Stef Kari i Golden Stejt Voriorsi pregovaraju oko novog ugovora i nastavka saradnje.

Kako to obično ide u Golden Stejtu, sva moć tima leži u rukama Stefa Karija koji se sprema za 18. sezonu u NBA ligi.

Generalni menadžer Majk Danlivi rekao je da bi bio voljan da Kariju ponudi novi višegodišnji ugovor i to prije početka sezone 2026/27 jer svi znaju da je on lice franšize iz San Franciska.

S obzirom na to da je i Kari zainteresovan za produžetak saradnje, ovo djeluje kao zdravorazumska odluka koju treba što prije sprovesti u djelo.

Ako Kari potpiše produžetak ugovora prije početka sezone, to bi do sada bio najjasniji znak da i dalje vjeruje da će Danlivi i vlasnik Džo Lejkob učiniti sve što je u njihovoj moći da maksimalno iskoriste posljednje godine njegove karijere.

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Tagovi

NBA liga Golden Stejt Stef Kari

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