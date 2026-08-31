Stef Kari i Golden Stejt Voriorsi pregovaraju o novom ugovoru, a svi očekuju nastavak saradnje do sezone 2026/27.

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Burno je u Koloradu - Stef Kari i Golden Stejt Voriorsi pregovaraju oko novog ugovora i nastavka saradnje.

Kako to obično ide u Golden Stejtu, sva moć tima leži u rukama Stefa Karija koji se sprema za 18. sezonu u NBA ligi.

Vidi opis Drama u Koloradu: Šta će biti sa Karijem i Voriorsima? Stef Kari Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA /Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Generalni menadžer Majk Danlivi rekao je da bi bio voljan da Kariju ponudi novi višegodišnji ugovor i to prije početka sezone 2026/27 jer svi znaju da je on lice franšize iz San Franciska.

S obzirom na to da je i Kari zainteresovan za produžetak saradnje, ovo djeluje kao zdravorazumska odluka koju treba što prije sprovesti u djelo.

Ako Kari potpiše produžetak ugovora prije početka sezone, to bi do sada bio najjasniji znak da i dalje vjeruje da će Danlivi i vlasnik Džo Lejkob učiniti sve što je u njihovoj moći da maksimalno iskoriste posljednje godine njegove karijere.