Drama u Koloradu: Šta će biti sa Karijem i Voriorsima?

Stef Kari i Golden Stejt Voriorsi pregovaraju o novom ugovoru, a svi očekuju nastavak saradnje do sezone 2026/27.
Burno je u Koloradu - Stef Kari i Golden Stejt Voriorsi pregovaraju oko novog ugovora i nastavka saradnje.
Kako to obično ide u Golden Stejtu, sva moć tima leži u rukama Stefa Karija koji se sprema za 18. sezonu u NBA ligi.
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Stef Kari
Generalni menadžer Majk Danlivi rekao je da bi bio voljan da Kariju ponudi novi višegodišnji ugovor i to prije početka sezone 2026/27 jer svi znaju da je on lice franšize iz San Franciska.
S obzirom na to da je i Kari zainteresovan za produžetak saradnje, ovo djeluje kao zdravorazumska odluka koju treba što prije sprovesti u djelo.
Ako Kari potpiše produžetak ugovora prije početka sezone, to bi do sada bio najjasniji znak da i dalje vjeruje da će Danlivi i vlasnik Džo Lejkob učiniti sve što je u njihovoj moći da maksimalno iskoriste posljednje godine njegove karijere.