"Šej nema ono što ima Džoker": NBA šampiona pitali za vječitu debatu, on presjekao bez razmišljanja

Bivši košarkaš Džejson Vilijams bez zadrške je otrkio zbog čega je Nikola Jokić bolji od aktuelnog MVP NBA lige Šeja Gildžesa Aleksandera.

Izvor: Screenshot/YouTube/@hoopinhollerin/@NBA/@okcthunder

Bivši NBA košarkaš i šampion iz 2006. Džejson Vilijams uporedio je Nikolu Jokića i Šeja Gildžesa-Aleksandera i izveo zaključak koji se navijačima Oklahome neće dopasti. S druge strane, publika u Denveru, a posebno u Srbiji, bila je zadovoljna kritikama koje je čula.

"Mislim da nije suludo reći da su Šej (Gildžes-Aleksander) i Džej-Dab (Džejlen Vilijams) bolji od Džokera (Nikole Jokića) i (Džamala) Mareja", glasila je rečenica u podkastu "Hoopin' N Hollerin'" koja je pokrenula debatu, a onda se oglasio i bivši košarkaš Majamija, Sakramenta, Memfisa i Orlanda.

"Mislim da je Nikola Jokić mnogo bolji od Šeja. Džoker ima toliko više toga da ponudi u košarci nego Šej.E sad, ono što Šej ima da ponudi je nešto poput situacije sa Džordanom i Lebronom. Možete da raspravljate o tome do sutra, ali na kraju dana kažete: Šej, Džordan - obojica završavaju posao."

Nakon što su se usaglasili da Kanađanin "završava posao", bivši košarkaš poznat po nadimku "Bijela čokolada" dodao je:

"To je samo moje lično mišljenje. Mislim da bi Šej, ako bi prošla cijela nedelja a da ne postigne 15 poena, bio veoma nezadovoljan. Bilo bi mu krivo, čak i ako bi njegov tim pobjeđivao.Džoker nije isti. Njemu je potpuno svejedno da li će postići 50 poena."

Na pitanje da li je Džamal Marej bolji od Džejlina Vilijamsa, odgovorio je:

"Ako gledamo šta si uradio u posljednje vrijeme, Džej-Dab je proveo cijelu godinu povrijeđen. Marej nije. Ali nije bio ni onaj stari Džamal Marej. Ako moram da izaberem jednog, biram Džejlena", zaključio je.

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