Na meču Srbije i Danske došlo je do bizarne povrede igrača rivalskog tima, kad je Kjer poslije proslave poena udario Madsena.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Meč Srbije i Danske na Evropskom prvenstvu donio je gotovo sve što jedna odbojkaška drama može da ponudi - veliki preokret Orlova, neizvjesnu završnicu, ali i jednu potpuno bizarnu povredu koja je na trenutak zasjenila dešavanja na terenu. Kjer je poslije jednog od važnijih poena za svoj tim burno proslavio smanjen zaostatak i tom prilikom povrijedio saigrača.

Dok su se igrači borili za svaki poen, u drugom setu dogodila se scena kakva se zaista rijetko viđa u sportu. Danska je povela poslije osvajanja prvog seta, a potom je imala prednost i u nastavku meča. Međutim, tokom proslave jednog poena došlo je do neobičnog incidenta.

Vidi opis Kakva scena na meču Srbije i Danske: Zubima "pocijepao" glavu saigraču Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Kjer je poslije osvojenog i smanjenog zaostatka na 6:5 proslavio dobru akciju, ali je tom prilikom slučajno povrijedio saigrača Madsena. U naletu slavlja udario ga je i zubima mu napravio povredu na glavi, zbog čega je utakmica morala da bude prekinuta. Ljekarski tim je odmah reagovao, a Madsenu je ukazana pomoć na terenu, glava mu je bila zavijena zavojem, ali mu to nije pravilo problem da postigne 14 poena protiv Srbije.

Ipak, bizarna scena bila je samo jedan od detalja utakmice koja je ponudila mnogo uzbuđenja. Srbija je, uprkos zaostatku od 0:2 u setovima, uspjela da se vrati u meč i još jednom napravi veliki preokret, a sve je kulminiralo dramatičnom završnicom.

Pogledajte bizarnu povredu na meču Srbija - Danska:

Kjer povredio Medsona na meču Srbija - Danska Izvor: Screenshot/YouTube/@TVArenaSport

Srpske odbojkaše sada čeka meč protiv Belgije i borba za što bolji plasman u grupi C. Susret je na programu u četvrtak od 16 časova.

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