FS BiH o sjajnim rezultatima "zmajeva": 4 utakmice - 8 bodova i beskonačno radosti!

Bh. kuća fudbala oglasila se o rezultatima koje su ostvarili izabranici Sergeja Barbareza.

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH napravila je tokom septembarsko-oktobarskog ciklusa Lige nacija ogroman korak ka povratku u A diviziju.

Izabranici Sergeja Barbareza nisu upisali nijedan poraz u prva četiri meča. Uknjižili su, sa druge strane, po dvije pobjede i remija i ravnopravno konkurišu za osvajanje prvog mjesta koje bi im osim mjesta u najjačem društvu već sad omogućilo baraž za EP 2028. godine, mnogo prije početka kvlaifikacija.

Na rezultate "zmajeva" nije ostao imun ni Fudbalski savez BiH, koji se oglasio na društvenim mrežama.

"11 dana, 4 utakmice, 8 bodova, beskonačno radosti!

Od Poljske i Rumunije, preko Švedske, do pobjede protiv Poljske – "Zmajevi" su u ovom reprezentativnom ciklusu pokazali karakter, borbenost i vjeru do posljednjeg trenutka.

Četiri utakmice, bez poraza i osam osvojenih bodova!

Vidimo se u novembru!", navedeno iz je bh. kuće fudbala.

Podsjetimo, BiH je 25. septembra rezultatom 0:0 remizirala sa Poljskom u Varšavi. Četiri dana kasnije je u Bukureštu porazila Rumuniju (2:4), 2. oktobra je na oproštaju Edina Džeke od reprezentacije ostvaren remi sa Šveđanima na Bilinom polju (1:1), da bi na kraju na istom mjestu 5. oktobra pala Poljska (1:0).

Posljednja dva meča u Ligi nacija BiH će odigrati 14. i 17. novembra – u Štokholmu protiv Švedske i Zenici protiv Rumunije.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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