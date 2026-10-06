Vico Zeljković o novom trijumfu "zmajeva": Ovakve pobjede potvrda su rasta ove reprezentacije

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH čestitao direktoru, selektoru, stručnom štabu, igračima i svima u Savezu nakon trijumfa BiH protiv Poljske.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbaleri BiH upisali su trijumf protiv Poljske (1:0), u meču četvrtog kola Lige nacija, te su uz vodeće Šveđane i dalje neporaženi u grupi 4 B Lige nacija.

Ivan Bašić bio je junak "zmajeva", jer je u 84. minutu uspješno realizovan jedanaesterac koji je izborio Jovo Lukić, svega pet minuta nakon što je ušao s klupe.

Bio je ovo prvi trijumf BiH protiv Poljske u istoriji, nakon čega se oglasio i predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković.

"U utakmici u kojoj smo morali biti strpljivi, čekati svoju priliku i vjerovati da će ona doći, naši rerpezentativci su upravo to i uradili. Iskoristili smo svoju šansu i na kraju zasluženo slavili protiv Poljske.

Ovakve utakmice i ovakvi rezultati najbolja su potvrda rasta ove reprezentacije – iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening. Vidi se napredak, vidi se karakter koji ova ekipa gradi.

Velike čestitke direktoru Emiru Spahiću, selektoru Sergeju Barbarezu, stručnom štabu, igračima i svima u Savezu koji svakodnevno rade na tome da ova reprezentacija bude sve bolja", poručio je Zeljković.

Posljednja dva meča u Ligi nacija biće odigrana u novembru. BiH će 14. novembra gostovati Švedskoj u direktnom duelu za prvo mjesto, dok tri dana kasnije u Zenicu dolazi Rumunija.