logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vico Zeljković o novom trijumfu "zmajeva": Ovakve pobjede potvrda su rasta ove reprezentacije

Vico Zeljković o novom trijumfu "zmajeva": Ovakve pobjede potvrda su rasta ove reprezentacije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH čestitao direktoru, selektoru, stručnom štabu, igračima i svima u Savezu nakon trijumfa BiH protiv Poljske.

Vico Zeljković Izvor: Promo/FS BiH

Fudbaleri BiH upisali su trijumf protiv Poljske (1:0), u meču četvrtog kola Lige nacija, te su uz vodeće Šveđane i dalje neporaženi u grupi 4 B Lige nacija.

Ivan Bašić bio je junak "zmajeva", jer je u 84. minutu uspješno realizovan jedanaesterac koji je izborio Jovo Lukić, svega pet minuta nakon što je ušao s klupe.

Bio je ovo prvi trijumf BiH protiv Poljske u istoriji, nakon čega se oglasio i predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković.

"U utakmici u kojoj smo morali biti strpljivi, čekati svoju priliku i vjerovati da će ona doći, naši rerpezentativci su upravo to i uradili. Iskoristili smo svoju šansu i na kraju zasluženo slavili protiv Poljske.

Ovakve utakmice i ovakvi rezultati najbolja su potvrda rasta ove reprezentacije – iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening. Vidi se napredak, vidi se karakter koji ova ekipa gradi.

Velike čestitke direktoru Emiru Spahiću, selektoru Sergeju Barbarezu, stručnom štabu, igračima i svima u Savezu koji svakodnevno rade na tome da ova reprezentacija bude sve bolja", poručio je Zeljković.

Posljednja dva meča u Ligi nacija biće odigrana u novembru. BiH će 14. novembra gostovati Švedskoj u direktnom duelu za prvo mjesto, dok tri dana kasnije u Zenicu dolazi Rumunija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Liga nacija Poljska Vico Zeljković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC