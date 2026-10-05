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Ivan Bašić junak reprezentacije BiH protiv Poljske: "Naše zajedništvo je bilo presudno!"

Ivan Bašić junak reprezentacije BiH protiv Poljske: "Naše zajedništvo je bilo presudno!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Prvotimac Astane pogodio je sa bijele tačke u 84. minutu i odveo svoj tim do pobjede.

Ivan Bašić Izvor: PressFocus / Sipa USA / Profimedia

U junaka reprezentacije BiH protiv Poljske izrastao je Ivan Bašić. Vezista "zmajeva" je u 84. minutu realizovao penal koji je izborio Jovo Lukić i omogućio bh. selekciju prvi trijumf nad Poljacima ikad (1:0). Međutim, što je mnogo važnije, napravljen je veliki korak ka eventualnom povratku u A diviziju Lige nacija.

"Presrećan sam zbog pobjede i svoje igre. Bila je ovo zahtjevna utakmica, teren nije bio u najboljem stanju, a možda ni mi nismo bili na najvišem nivou u prvom poluvremenu, ali nas je na kraju nagradilo. Izgledali smo kao ekipa, kao cjelina, i naše zajedništvo bilo je presudno u četiri utakmice za desetak dana. Kako kaže selektor, nekada taktika ne pomogne, ali tada zajedništvo dođe do izražaja. Ova pobjeda znači mnogo za atmosferu. Ostali smo u trci za prvo mjesto, preostale su još dvije utakmice i daćemo sve od sebe", rekao je prvotimac Astane.

Izvor: Kacper Staniec / Newspix.pl / Profimedia

Nikola Katić je u prvom poluvremenu izbacio loptu sa gol-linije nakon jednog ataka Poljaka. Da su tad gosti stigli do prednosti, ko zna kako bi se raspleo meč na Bilinom polju...

"Ovo je važna pobjeda protiv renomirane ekipe, i to u četvrtoj utakmici za desetak dana, što je ozbiljan uspjeh i veliki korak ka našem cilju. Na terenu osjećamo da rastemo, a rezultati to potvrđuju. Sve je to proces, imamo mnogo mladih igrača. Kako kaže selektor, kada se saberu nastupi u odnosu na druge reprezentacije, mi smo daleko iza. Ekipa je u izgradnji i dođu i lošije utakmice, ali i to je dio procesa — nije sve ravna linija. Ova pobjeda nam je podigla samopouzdanje pred novembar. Osam bodova iz četiri utakmice protiv ekipa koje pripadaju Ligi A nacija daće nam zalet za dvije preostale utakmice", riječi su štopera bh. tima.

Posljednja dva meča u Ligi nacija BiH će odigrati u novembru. Gostovaće Švedskoj 14. novembra, u direktnom duelu za prvo mjesto u grupi, a potom tri dana kasnije ugostiti Rumune.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Ivan Bašić Nikola Katić fudbal BiH zmajevi Poljska Liga nacija

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