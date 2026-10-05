Reprezentacija BiH odigraće večeras u Zenici protiv Poljske (20.45) prvi meč nakon oproštaja dugogodišnjeg kapitena.

Jedna epoha koja je trajala skoro 20 godina je završena – ovog ponedjeljka počinje nova!

U petak, u meču sa Šveđanima pred prepunim tribinama Bilinog polja, od reprezentacije BiH se oprostio Edin Džeko. Dugogodišnji kapiten riješio je da stavi tačku na nastupe za "zmajeve", poslije 152 meča i 73 gola, po čemu je apsolutni rekorder državnog tima.

Međutim, era koja je počela u junu 2007. godine sada je završena. Moraće bh. selekcija da nastavi bez napadača Šalkea, a prvi naredni meč u kojem neće biti u protokolu zakazan je za večeras kada će BiH u Zenici ukrstiti koplja sa Poljskom.

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