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UŽIVO, BiH – POLJSKA: Počinje era "zmajeva" bez Edina Džeke! 0

Reprezentacija BiH odigraće večeras u Zenici protiv Poljske (20.45) prvi meč nakon oproštaja dugogodišnjeg kapitena.

Jedna epoha koja je trajala skoro 20 godina je završena – ovog ponedjeljka počinje nova!

U petak, u meču sa Šveđanima pred prepunim tribinama Bilinog polja, od reprezentacije BiH se oprostio Edin Džeko. Dugogodišnji kapiten riješio je da stavi tačku na nastupe za "zmajeve", poslije 152 meča i 73 gola, po čemu je apsolutni rekorder državnog tima.

Međutim, era koja je počela u junu 2007. godine sada je završena. Moraće bh. selekcija da nastavi bez napadača Šalkea, a prvi naredni meč u kojem neće biti u protokolu zakazan je za večeras kada će BiH u Zenici ukrstiti koplja sa Poljskom.

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Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
19:52

Poruka Sergeja Barbareza pred meč?

"Poslije ovih rezultata, pogotovo reakcije poslije Svjetskog prvenstva, mnogi su se nadali da će krenuti nizbrdom ali reakcija je dobra. Raduje me kako smo uzeli zamaha ka pobjedničkom mentalitetu. Cilj je, naravno, pobjeda i biti sa osam bodova na prva dva mjesta."

Izvor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

19:35

Poljaci bez Levandovskog - evo ko igra!

Zbog žutih kartona prva zvijezda poljskog tima Robert Levandovski večeras ne može da pomogne saigračima.

Bez njega u ekipi, selektor Poljaka se odlučio za sljedeću startnu postavu:

Bulka, Keš, Bednarek, Kivijor, Frankovski, Zjelinski, Novak, Sviderski, Šimanski, Zalevski, Žukovski.

19:33

Početnih 11 BiH!

Selektor BiH Sergej Barbarez na teren je od prvog minuta poslao sljedeću startnu postavu:

Zlomislić, Katić, Muharemović, Smajlović, Kolašinac, Memić, Mahmić, Bašić, Gigović, Demirović, Tabaković.

19:27

Šta je BiH uradila u prva tri kola?

Izabranici Sergeja Barbareza su na startu remizirali u Varšavi sa večerašnjim rivalom (0:0). Gostovali su potom i Rumuniji u Bukureštu, odakle su se vratili sa tri boda (2:4), poslije čega su na zeničkom Bilinom polju podijelili bodove sa Švedskom (1:1).

19:23

Poljski selektor razočaran izgledom terena

Jan Urban nije se baš obradovao stanju travnjaka na Bilinom polju, o čemu je govorio i pred novinarima dan prije utakmice.

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19:20

Ko sudi?

Za meč u Zenici delegirane su sudije iz Francuske, a predvodi ih Žeremi Pinjar.

Pomoćni arbitri biće Orelijen Drue i Hišam Zakrani, dok je četvrti sudija Žeremi Stina.

U VAR sobi su Vili Delažo i Matju Vernis.

19:16

Na koga računa Barbarez?

Nakon što su precrtani Kerim Alajbegović i Luka Đurić, u kombinaciji za večerašnji meč su ostali:

-golmani: Mladen Jurkas, Salko Hamzić i Martin Zlomislić;

- odbrana: Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Zinedin Smajlović, Nikola Katić, Nail Omerović i Stjepan Radeljić;

- vezni red: Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Ermin Mahmić i Ajdin Hasić;

- napad: Samed Baždar, Ermedin Demirović, Esmir Bajraktarević, Jovo Lukić i Haris Tabaković.

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19:11

Kakvo je stanje na tabeli?

Poslije prve tri utakmice u Ligi nacija Švedska je prvoplasirana u grupi B4 sa 7 bodova. BiH na drugom mjestu ima 5, Poljska je na 4, dok je Rumunija bez bodova.

19:10

DOBRO VEČE!

Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 20.45 časova.

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