"Zmajevi" će sutra uveče iz petog pokušaja pokušati da upišu premijernu pobjedu protiv selekcije Poljske.

Izvor: Promo/FS BiH

U ponedjeljak uveče na Bilinom polju (20.45) počinje nova era fudbalske reprezentacije BiH.

Duel sa Poljskom, u okviru 4. kola B divizije Lige nacija, biće prvi za "zmajeve" nakon oproštaja dugogodišnjeg kapitena Edina Džeke, koji je poslije 152 nastupa i 73 gola odlučio da stavi tačku na reprezentativnu karijeru. Moraće bez njega izabranici Sergeja Barbareza da krenu ka pobjedi kojom bi preuzeli drugo mjesto u grupi B4, ali im u prilog ne ide tradicija koja kaže da BiH u dosadašnja četiri odmjeravanja snaga nijednom nije uspjela da savlada Poljake!

Prvi meč ove dvije selekcije odigrale su 10. decembra 2010. godine u Turskoj. Radilo se, naime, o kontrolnom susretu, koji je završen rezultatom 2:2. Dvostruki strijelac za Poljake bio je Pavel Brozek, dok su za BiH, kojom je kao selektor komandovao Safet Sušić, pogađali Muhamed Subašić i Zvjezdan Misimović.

Naredne dvije utakmice odigrane su u drugoj polovini 2020. godine, u A diviziji Lige nacija. Oba puta su Poljaci trijumfovali – sedmog septembra na Bilinom polju bilo je 1:2 (Haris Hajradinović; Pavel Glik, Kamil Grosicki), dok je 14. oktobra u Vroclavu semafor pokazivao rezultat 3:0 (Robert Levandovski 2, Karol Lineti). Posao selektora tada je obavljao Dušan Bajević.

Vidi opis Da li je vrijeme za prvu pobjedu? BiH nikad nije savladala Poljake - da li će uspjeti iz petog pokušaja? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 8 / 8

Na kraju, meč odigran 25. septembra na Nacionalnom stadionu u Varšavi nije ponudio pogotke.

Sa druge strane, bh. reprezentacija će jednu od svojih šansi u ovom meču tražiti i u činjenici da na teren stadiona u Zenici neće istrčati najveća legenda ove reprezentacije Robert Levandovski, koji će zbog akumuliranih žutih kartona morati da propusti grotlo Bilinog polja.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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