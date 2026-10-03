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FS BiH o oproštaju Edina Džeke: "Mijenjali su se dresovi, saigrači, generacije - broj 11 je ostao!"

FS BiH o oproštaju Edina Džeke: "Mijenjali su se dresovi, saigrači, generacije - broj 11 je ostao!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Bh. kuća fudbala objavila je saopštenje kao omaž Džeki koji je odlučio da završi reprezentativnu karijeru.

FS BiH o oproštaju Edina Džeke Izvor: FS BiH

Dugogodišnji kapiten fudbalera BiH Edin Džeko završio je sinoć reprezentativnu karijeru.

Meč sa Šveđanima, odigran u sklopu B divizije Lige nacija, bio mu je ukupno 152. u dresu sa državnim grbom. Postigao je pritom 73 gola pa je i po jednom i po drugom parametru apsolutni rekorder reprezentacije BiH.

Od ponedjeljka uveče, kada će "zmajevi" na Bilinom polju igrati protiv Poljske, počinje nova era bh. reprezentacije – bez Edina Džeke u protokolu, a dan poslije istorijskog i najemotivnijeg meča u istoriji tima oglasio se i Fudbalski savez BiH.

"Od prvog gola do posljednjeg aplauza.

Od dječaka sa brojem 11 do kapitena, lidera i simbola jedne generacije.

02.06.2007. — BiH 3:2 Turska

Prva utakmica. Prvi gol. Početak priče.

02.10.2026. — BiH 1:1 Švedska

Posljednja utakmica. Posljednji aplauz. Kraj jedne ere.

Između ova dva kadra stalo je skoro 20 godina borbe, golova, pobjeda, poraza, rekorda, radosti i ponosa.

Mijenjali su se dresovi, saigrači i generacije.

Broj 11 je ostao.

Neki igrači nose dres reprezentacije.

Neki postanu dio njene istorije.

Hvala, kapitenu.

Za svaki gol. Za svaki povratak. Za svaki put kada si poveo Zmajeve na teren.

Od prvog do posljednjeg — naš Dijamant", piše u objavi bh. kuće fudbala. 

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

zmajevi fudbal FS BiH Edin Džeko BiH

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