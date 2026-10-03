Poslije okončanja reprezentativne karijere Edina Džeke oglasila se i evropska kuća fudbala.

Izvor: FS BiH

Kapiten fudbalske reprezentacije BiH Edin Džeko stavio je sinoć tačku na karijeru u dresu sa državnim grbom.

Meč sa selekcijom Švedske (1:1), u okviru B divizije Lige nacija, bio mu je posljednji za "zmajeve". Na prepunom Bilinom polju, koje ga je dugo pozdravljalo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, odigrao je 152. utakmicu za BiH, postigavši pritom 73 gola pa je po oba parametra apsolutni rekorder reprezentacije.

Vidi opis UEFA o brojkama Edina Džeke: "Karijera na koju treba da bude ponosan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 10 / 10

Podsjetila je na to i UEFA, koja se oglasila na društvenim mrežama tokom najemotivnije večeri u istoriji reprezentacije.

"152 utakmice. 73. gola. Karijera na koju treba biti ponosan", istaknuto je na nalozima evropske kuće fudbala na društvenim mrežama.

Džeko je, inače, debitovao 2. juna 2007. godine u meču sa Turskom (3:2), u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2008. godine. Već na debiju, pod trenerskom komandom Fuada Muzurovića, uspio je da postigne pogodak koji je možda i naslutio jednu impozantnu reprezentativnu karijeru...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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