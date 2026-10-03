Vratio se Kameron Pejn: Poslije vijesti iz Beograda odmah mu poslali ugovor

Kameron Pejn će u nastavku sezone igrati za Anadolu Efes gdje će zamijeniti povrijeđenog Majka Džejmsa.
Kameron Pejn se vratio u Evroligu! Nakon što je poslije epizode u Partizanu odigrao nekoliko utakmica za Filadelfiju u NBA ligi iskusni 32-godišnji plejmejker seli se u Tursku i igraće za Anadolu Efes, javlja "Tips n Slips".
Dugogodišnji NBA košarkaš biće direktna zamjena za Majka Džejmsa koji se teško povrijedio na utakmici sa Crvenom zvezdom i prema prvim prognozama će propustiti cijelu sezonu. U timu Pabla Lasa boriće se sa Metjuom Strazelom i Fetsom Raselom za minute.
Šta se desilo Majku Džejmsu?
Majk Džejms je pokidao Ahilovu tetivu u trećoj četvrtini utakmice s Crvenom zvezdom u Beogradskoj Areni. "Operisao ga je doktor Kerem Ulku, a naš ljekar Ugur Diličikik predviđa da će naš igrač biti odsutan sa terena sedam do devet mjeseci", saopšteno je iz kluba.
Kako ide Kameronu Pejnu?
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Nakon dvije sezone na Marej Stejtu on je izabran kao 14. pik od strane Oklahome i tu je dvije godine bio rezerva Raselu Vestbruku. Potom je kratko bio u Čikagu i Klivlendu, oprobao se u Kini, pa je našao mjesto pod suncem u Finiksu gdje je igrao tri godine. Kratko je bio u Milvokiju, Filadelfiji i Njujork Niksima prije dolaska u Partizan.
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