Kameron Pejn će u nastavku sezone igrati za Anadolu Efes gdje će zamijeniti povrijeđenog Majka Džejmsa.

Izvor: MN PRESS

Kameron Pejn se vratio u Evroligu! Nakon što je poslije epizode u Partizanu odigrao nekoliko utakmica za Filadelfiju u NBA ligi iskusni 32-godišnji plejmejker seli se u Tursku i igraće za Anadolu Efes, javlja "Tips n Slips".

Dugogodišnji NBA košarkaš biće direktna zamjena za Majka Džejmsa koji se teško povrijedio na utakmici sa Crvenom zvezdom i prema prvim prognozama će propustiti cijelu sezonu. U timu Pabla Lasa boriće se sa Metjuom Strazelom i Fetsom Raselom za minute.

Šta se desilo Majku Džejmsu?

Majk Džejms je pokidao Ahilovu tetivu u trećoj četvrtini utakmice s Crvenom zvezdom u Beogradskoj Areni. "Operisao ga je doktor Kerem Ulku, a naš ljekar Ugur Diličikik predviđa da će naš igrač biti odsutan sa terena sedam do devet mjeseci", saopšteno je iz kluba.

Kako ide Kameronu Pejnu?

Vidi opis Vratio se Kameron Pejn: Poslije vijesti iz Beograda odmah mu poslali ugovor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 11 / 11

Nakon dvije sezone na Marej Stejtu on je izabran kao 14. pik od strane Oklahome i tu je dvije godine bio rezerva Raselu Vestbruku. Potom je kratko bio u Čikagu i Klivlendu, oprobao se u Kini, pa je našao mjesto pod suncem u Finiksu gdje je igrao tri godine. Kratko je bio u Milvokiju, Filadelfiji i Njujork Niksima prije dolaska u Partizan.

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