5 stvari koje niste znali o Zlatanu Ibrahimoviću: Od filmske uloge do privatnog ostrva na jezeru

Zlatan Ibrahimović, rođen prije 45 godina, jedan je od najboljih fudbalera svoje generacije. Otkrijte zanimljive detalje iz njegovog života i karijere.

Izvor: Johanna Lundberg / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Na današnji dan, prije tačno 45 godina, u švedskom gradu Malmeu iz mješovitog braka Bošnjaka i Hrvatice rođen je Zlatan Ibrahimović - jedan od najboljih napadača svoje generacije i jedan od najboljih švedskih fudbalera ikada. O njegovoj fudbalskoj karijeri znate sve, dobro su poznati i detalji o njegovom porijeklu, ali ima i nepoznatih sitnica na koje smo obratili pažnju povodom rođendana.

Pošto je jedan od najkontroverznijih fudbalera u svojoj generaciji, tokom karijere Zlatana Ibrahimovića pričalo se o njegovom egu koji je često bio čak i veći od uspjeha na terenu, o njegovim bahatim kupovinama automobila, nekretnina i zemljišta, tetovažama koje su bile posvećene najmilijima...

Izvukli smo pet detalja iz života Zlatana Ibrahimovića koje možda niste znali, iako je on već dvije i po decenije svjetski poznat i prečesto prisutan u medijima. Pa, da krenemo redom.

Glumio u poznatom filmu

Možda vam je promaklo, ali Zlatan Ibrahimović je nakon igračke karijere riješio da se oproba i kao glumac - i to u kultnom serijalu filmova posvećenih Asteriksu i Obeliksu. Vidjeli smo ga u ulozi izmišljenog junaka koji se zove Antivirus, a njega je Julije Cezar - kojeg glumi Vensan Kasel - poslao da napadne kinesko selo.

Radnja filma "Asteriks i Obeliks: Srednje kraljevstvo" događa se u Kini, a legendarni švedski fudbaler je dio suparničke vojske u odnosu na dvojicu glavnih junaka. Bio je to prvi film koji nije vjerodostojno pratio dešavanja u stripovima, pa je moguće da su ulogu pisali posebno za Ibrahimovića.

Tetovirao se, pa sklonio jednu poruku

"Bio sam protiv tetoviranja na početku. Nije mi se to sviđalo. Ali, privuklo me je i onda sam ostao navučen", rekao je jednom prilikom Zlatan Ibrahimović, kojem je čitavo tijelo išarano. Sada je teško i nabrojati sve što je ispisao po sebi, ali zanimljivo je da je jednu od prvih tetovaža laserski uklonio sa svog tijela.

Nekadašnji švedski fudbaler ima tetovirana imena svojih roditelja, kao i drugih članova porodice, zatim datume rođenja muških članova familije Ibrahimović, pa zmajeve koji simbolišu njegovu ratničku prirodu, dvije karte za poker, pero, koi ribica, Vitruvijev čovjek,... Na tijelu je imao i brojne privremene tetovaže, dok je poruku "Samo Bog može da mi sudi" uklonio 2025. godine.

Sedam Ferarija u garaži

Na društvenim mrežama mogu se pronaći različiti detalji o njegovom voznom parku, ali svi oni ukazuju da je u garaži situacija impresivna. Znamo da kao lokal-patriota ima ponekog Volva u svojoj kolekciji, da nije odolio skupocjenim modelima Mercedesa ili Poršea, ali Ferari je najveća ljubav nekadašnjeg fudbalera.

Navodno, Zlatan Ibrahimović svake godine za rođendan sebi kupi novog Ferarija! Pojedini izvori kažu da trenutno ima najmanje sedam komada, ali pitanje je šta je zapravo istina - moguće da je brojka i veća. Ibrahimović ima nekoliko nekretnina, pa samim tim i više garaža u kojima bi mogao da skladišti automobile. A sjećamo se da ih je svojevremeno prebacivao sa jednog kontinenta na drugi.

Kupio ostrvo u Švedskoj

Prošlo je više od decenije od kako je švedski fudbaler balkanskog porijekla kupio ostrvo! Dobro ste pročitali, riječ je o ostrvu Davense na jezeru Melaren, a ono je predviđeno da bude privatno lovište. Svojevremeno se vodilo da je ovu teritoriju kupila Zlatanova majka, ali svima je bilo jasno šta se zapravo desilo. Ibrahimović je sebi ispunio želju da ima privatnu zonu za lov i pecanje, kao i za trenutke kada želi da se osami.

Godinama kasnije, Ibrahimović je uradio nešto slično. Blizu granice sa Norveškom, Ibrahimović je kupio i oko 1.000 hektara šumskog prostora. Takođe, ta teritorija je privatno lovište i Zlatanu Ibrahimoviću dozvoljava da se udalji od javnosti, svakodnevnog života i svih onih koje zanima šta mu se dešava svakog dana.

Zlatan zaštitio svoje ime

Šveđani u svom rječniku imaju čak i riječ koja je posvećena Zlatanu Ibrahimoviću, a njeno značenje je "dominacija" - zbog stila igre koji je megovao tokom karijere. Nije samo to karakteristično. Ibrahimović se potrudio da bude brend, pa je tako zaštitio sve što ima veze sa njegovim imenom i prezimenom.

U Švedskoj danas ne možete tek tako da koristite ime Zlatan Ibrahimović, to mora da vam odobri jedan od najboljih fudbalera koje je Švedska imala. Ideja je bila da pod imenom Zlatan pravi odjeća, obuća i sportska oprema. Kasnije je Zlatan bio i vlasnik kompanije A-Z koja se bavila proizvodnjom odjeće, ali je taj biznis ugašen nakon velikih dugova.

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