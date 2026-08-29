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Zlatan stao pored srpskog diva, da li se odmah sjetio ko je? "Nije bio ni nalik 'onom' Ibrahimoviću"

Zlatan stao pored srpskog diva, da li se odmah sjetio ko je? "Nije bio ni nalik 'onom' Ibrahimoviću"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Slavni srpski odbojkaš Ivan Mijlković fotografisao se sa Zlatanom Ibrahimovićem i podijelio fotografiju svojim Instagram pratiocima

Ivan Miljković podijelio fotografiju sa Zlatanom Ibrahimovićem Izvor: Instagram/ivan14.fin

"Osjetio sam se ponovo kao mali dječak kad sam sreo Zlatana Ibrahimovića. Insistirao sam da napravimo ovu fotografiju", napisao je na Instagramu legendarni srpski odbojkaš Ivan Miljković poslije susreta sa slavnim Šveđaninom.

"Bio je pristojan. Tih. Nasmijan. Skroman. Ni nalik Zlatanu koga znamo sa terena. Ali ta njegova energija... Moćna je i možete je osjetiti", napisao je srpski olimpijski šampion iz Sidneja 2000.

"On ne mora da se šali. On je bog fudbala", dodao je odbojkaš uz fotografiju na kojoj se vide obojica nasmijani i raspoloženi.

Sreli se u Hrvatskoj, zajedno blistali u Italiji

Ova fotografija nastala je na Sportskim igrama mladih u Splitu, gdje je Zlatan bio jedna od najvećih zvijezda, uz Srbe Nemanju Vidića, Željka Obradovića, Predraga Danilovića...

Pretpostavka je da je Zlatan Ibrahimović znao sa kim se fotografiše, s obzirom na to da su još prije dvadesetak godina živjeli istovremeno u Italiji, kad je Zlatan igrao za Juventus i Inter, a Miljković bio šampion Evrope i države sa Lube Mačeratom, kao jedan od najboljih odbojkaša svijeta.

Miljković poslije karijere funkcioner, učio na Harvardu

Poslije završetka igračke karijere, Ivan Miljković (46) ostao je aktivan u sportu, ali se usmjerio ka sportskom menadžmentu, rukovođenju i finansijama. Obavljao je funkcije šefa Komisije sportista Olimpijskog komiteta Srbije, člana Izvršnog odbora OKS i prvog potpredsjednika Odbojkaškog saveza Srbije.

Istovremeno je nastavio obrazovanje. Na Univerzitetu u Limožu završio je master studije iz oblasti sportskog upravljanja (Sport Governance), koje je pohađao od 2020. do 2022. godine. Usavršavao se i na "Harvard Business School Online", gdje je od januara do februara 2022. završio program "Alternative Investments", posvećen oblastima kao što su privatni kapital, privatni dug, sekundarna tržišta, hedž fondovi, nekretnine i konstrukcija investicionih portfolija.

Miljković se danas profesionalno bavi finansijama i savjetovanjem sportista i sportskih profesionalaca, čime je karijeru poslije odbojke usmjerio ka spoju sporta, biznisa i finansija.

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Tagovi

Zlatan Ibrahimović Ivan Miljković

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