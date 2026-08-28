Zlatan Ibrahimović je prokomentarisao meč okarakterisan kao najveća sramota Lige šampiona - susret Liona i Fenerbahčea i tom prilikom zauzeo je jasan stav.

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Utakmica u kvalifikacijama za Ligu šampiona između Liona i Fenerbahčea i dalje je aktuelna tema. Susret u kojem je turski klub slavio i poslije 18 godina obezbijedio plasman među elitu, ostao je gorak i u ružnom sjećanju svakom iskrenom navijaču. Razlog - nesportsko ponašanje sa obje strane, verbalni sukobi, fizički obračuni, intervencija policije. Situaciju je pokušao da objasni i Zlatan Ibrahimović koji je na osnovu iskustva otkrio kakva atmosfera vlada u Lionu.

Bivši fudbaler bosanskohercegovačkih korijena bio je surovo iskren: "Gledao sam cijeli cirkus. Svi žele negativca sa dugom kosom. U redu, evo kako su se stvari zaista odvijale", započeo je Ibrahimović.

Vidi opis Ibrahimović o najvećem skandalu LŠ: "Gledao sam taj cirkus, 55.000 ljudi ti vrIJeđa majku i dJecu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 15 15 / 15 AD

Bivši fudbaler PSŽ stao je u odbranu kolege Gendruzija. "Igrao sam u Francuskoj. Poznajem taj stadion i znam to rivalstvo. Kada 55.000 ljudi vrijeđa tvoju majku i decu pre nego što se zagrijavanje završi, to nije atmosfera, to je sramota. Sudija je to čuo, četvrti sudija je to čuo i niko nije reagovao. On je marsejski momak u Lionovoj kući. Bio je izabran za metu prije početka utakmice. Odigrao je svih 90 minuta u toj atmosferi, njegov tim je postigao dva gola u gostima i odveo Fenerbahče u Ligu šampiona prvi put poslije 18 godina. To je njegov posao, sve ostalo je pozorište."

"Znak podrške Marseju nije zločin. Pokazivanje srednjeg prsta nakon što je vaša porodica vrijeđana sat i po je ružno, ali to nije bio prvi udarac. Prvi udarac je došao sa tribina. Ako bacate kamenje 90 minuta, ne plačite kada vam se jedno vrati."

"To je odrasla osoba koja je izgubila razum"

Utakmice u kojima dolazi do sukoba navijača dva tabora nisu rijetke, ima i onih koji se međusobno sukobljavaju, ali opšta tuča među igračima dva tima zajedno sa stručnim štabovima izuzetno se rijetko viđa, posebno kad su u pitanju timovi koji bi trebalo da budu dio "elite".

"Četrdesetosmogodišnji trener golmana trči kao Kantona da udari igrača. To nije strast, to je odrasla osoba koja je izgubila razum jer je klub ponovo ostao bez Lige šampiona. Frustracija je dozvoljena, ali leteći udarac člana trenerskog štaba nije."

Matteo Guendouzi'nin Lyon taraftarını çileden çıkarttığı anlar pic.twitter.com/Jdos3Ow16Z — BBO Sports (@bbosports)August 26, 2026

Ibrahimović je govorio i o kapitenu Liona Korentinu Tolisu koji je poslije meča istakao da je i njegov tim u sličnim situacijama svakog vikenda. "Kapiten ima pravo da govori o skromnosti i ja to poštujem. Ali skromnost ne znači stajati kao statua dok 60.000 ljudi vrijeđa vašu djecu. Zrelost je znati kada je druga strana odavno prešla granicu."

Sam kraj obraćanja Zlatana Ibrahimovića zapravo je bio onaj koji je privukao najviše pažnje: "Ne sviđaju mi se svi njegovi potezi, ali mi se sviđa što nije popustio. Lavovi prihvataju zvižduke. Ovce žele izjavu. To je razlika", zaključio je bivši fudbaler.