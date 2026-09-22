Mats Vilander: "Novak Đoković je najbolji, ali nije najveći ikada - objasniću vam zašto"

Mats Vilander objašnjava zašto smatra da je Novak Đoković najbolji, ali ne i najveći teniser svih vremena. Ima razlog zašto je Federera proglasio za najvećeg ikada.

Izvor: YouTube/Ubitennis

Slavni švedski teniser i analitičar Mats Vilander poznat je po tome da uvijek govori otvoreno, bez ikakvih uvijanja, a često je znao da naljuti navijače Novaka Đokovića zbog toga što je - jedno vrijeme - držao stranu Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Potom je malo promijenio svoj stav, bio je jedno vrijeme i među onima koji brane Đokovića, hvalio ga na sva usta, međutim ponovo je iznio utisak koji će podijeliti teniski svijet.

Mats Vilander osporava da je Novak Đoković "najveći teniser ikada" zbog toga što smatra da ta kovanica ne može da se izmjeri statistikom, odnosno onime što je na njegovoj strani. Zato je istakao da je za njega Federer najveći svih vremena, dok je potom objasnio zašto je Đoković "samo" najbolji ikada.

Šta je Vilander rekao o Đokoviću i Federeru?

Izvor: Victor Joly / AFP / Profimedia

U razgovoru za "Ubitenis", Mats Vilander upitan je za to kako pamti nevjerovatnog Rodžera Federera koji je nedavno primljen u Kuću slavnih u Njuportu: "Bio je dominantan. Moramo da shvatimo da su, kada je igrao sa Nadalom i Đokovićem, oni pripadali drugoj generaciji. Kada je Rodžer igrao sa svojom generacijom, po svoj prilici je bio najdominantniji igrač kojeg smo imali, jer je osvajao sve osim Rolan Garosa".

Uporedio ga je i sa Đokovićem: "Federer je najveći igrač kojeg smo imali, ali za mene biti najveći ne znači nužno biti najbolji. Najbolji je bio Novak Đoković. Mislim da, kada govorimo o velikanima, Rodžer Federer mora da bude pomenut kao jedan od najvećih".

Šta je razlika - najveći i najbolji?

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Vilander je htio da napravi distinkciju između "najveći" i "najbolji" i prema njegovoj ocjeni to ne mora nužno da bude isto. Tako je najbolji onaj koji je osvojio najviše velikih trofeja i najduže bio prvi na ATP listi, dok najveći predstavlja onoga koji je najviše promijenio i popularizovao tenis.

"Federer je najveći ambasador našeg sporta. Za mene je najvažniji igrač kojeg smo imali, zbog načina na koji je igrao, načina na koji se ponašao i zbog svojih rekorda. Kada je tako, ponosan si što si dio Kuće slavnih, kada su igrači poput Federera dio iste grupe", rekao je Vilander koji je nastavio da hvali Švajcarca za koga je više puta isticao da mu je omiljeni teniser.

"Mislim da je to mentalitet da uvijek daje sve od sebe, 100 odsto. On je to radio na svakom turniru, u svakom meču. Osvojio je sve. To je ono čemu se kod njega najviše divim: mentalitet da pobjedi u meču, uz različite taktike, različite udarce i sposobnost da istovremeno bude kreativan i takmičarski nastrojen. Nadam se da će Rodžer Federer govoriti na televiziji. Volio bih da čujem šta ima da kaže o tenisu i da se priključi svijetu medija", dodao je Šveđanin nadajući se tako konkurenciji na medijskom nebu na kome je nedodirljiv.

Đoković vs. Federer

Novak Đoković je šest godina mlađi od Rodžera Federera i kada se pojavio na velikoj sceni, praktično je već Švajcarac bio taj koji je proglašen za najvećeg svih vremena (GOAT). U međuvremenu, Đoković je oborio većinu njegovih rekorda, tako da ima 24 grend slema (20 ima Federer), najduže je boravio na prvom mjestu ATP liste (428, u odnosu na 310), a ima i bolji međusobni skor sa njim (27:23).

Jedan od rijetkih koji je ostao je ukupan broj titula, gdje je doduše Federer drugoplasirani na vječnoj listi. Džimi Konors ima 109, Federer 103, a Đoković je na 101.

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(MONDO)