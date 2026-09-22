"Bićemo opet brutalni": Hrvati ubijeđeni da imaju novo čudo od generacije

Uz novu generaciju igrača, Hrvatska se nada uspjehu u Ligi nacija, a optimizam raste pred mečeve protiv Češke, Španije i Engleske.

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Fudbalska reprezentacija Hrvatske bilježi nevjerovatne uspjehe u posljednjoj deceniji i dva puta se vraćala s medaljom oko vrata sa Svjetskog prvenstva. Prvo je u Rusiji 2018. godine osvojila srebro, da bi četiri godine kasnije u Kataru došla do bronze. Ipak, Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi za njih je završeno odmah u prvoj nokaut rundi, gdje ih je uz kontroverzu izbacio Portugal, tako da se činilo da će to biti kraj puta za ovu generaciju koju je napustio selektor Zlatko Dalić.

Sada je Hrvatska na novom početku sa Slavenom Bilićem, a optimizam ne jenjava. Tako je pred početak novog ciklusa Lige nacija na "Indeksu" osvanuo tekst koji dovoljno govori u vjeri koja vlada u tamošnji fudbal: "Hrvatska će opet biti brutalna".

Zašto su Hrvati optimisti?

"Svi ključni igrači sa SP 2026. godine i dalje su tu", navodi se i podsjeća da nije došlo do dramatičnog odlaska najvažnijih lica u reprezentaciji Hrvatske: "Luka Modrić (41) nastavlja da igra za reprezentaciju, kao i Ivan Perišić (37). U veoma ograničenom bazenu iz kojeg Hrvatska bira igrače, ne postoji luksuz da njih dvojica, u fudbalski poznim godinama, ali sa važnim ulogama u Milanu i PSV-u, prestanu da igraju za reprezentaciju".

"Naravno, njihovo vrijeme u nacionalnom dresu bliži se kraju, ali to nikako nije razlog za brigu. Hrvatska ima brutalnu budućnost pred sobom. Na Bilićevom spisku su Joško Gvardiol (24), Luka Vušković (19), Martin Baturina (23), Luka Sučić (24) i Petar Sučić (22), Igor Matanović (23), Franjo Ivanović (22) i Josip Stanišić (26) kao najvredniji igrači", dodaje se.

Vjera u štopere

Posebnu nadu u Hrvatskoj ulažu u novu odbranu koju bi godinama trebalo da čine Gvardiol i Vušković, dok se mnogo očekuje i od Baturine koji briljira u dresu Koma: "U ovom trenutku nije moguće prognozirati hoće li se navedena imena razviti u igrače za seniorsku reprezentaciju i ko će doći iz drugog plana, ali Hrvatska nema straha za budućnost. Materijal je ogroman", navodi se u tekstu i zaključuje:

"Hrvatska ima štoperski par koji vrijedi 130 miliona evra, vezni red s nekoliko različitih rešenja, napadače u formi i sljedeći talas koji već ulazi u seniorski fudbal u jakim ligama. Hrvatska će opet biti brutalna".

S kim igra Hrvatska?

Fudbalska reprezentacija Hrvatske u Ligi nacija igra opet u "A" diviziji i to u teškoj grupi. Prvi rival 26. septembra biće im i najljakši - Češka - a onda slijede dva meča sa Španijom (29. septembar i 6. oktobar) i Engleska (3. oktobar).

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(MONDO)