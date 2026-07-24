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Luka Modrić obara rekord Zlatana Ibrahimovića: Dovoljan mu minut za istoriju

Luka Modrić obara rekord Zlatana Ibrahimovića: Dovoljan mu minut za istoriju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Luka Modrić mogao bi da odbori rekord Zlatana Ibrahimovića u dresu Milana i tako postane najstariji fudbaler ovog tima.

luka modric obara rekord zlatana ibrahimovica Izvor: AP Photo/Julio Cortez, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kapiten reprezentacije Hrvatske Luka Modrić (40) produžio je saradnju sa Milanom. A, kako 9. septembra puni 41 godinu, tako se nameće i simboličan rekord za bivšeg fudbalera Real Madrida - mogao bi da postane najstariji igrač ovog tima ikada.

Zlatan Ibrahimović drži rekord kluba u kojem sada obavlja funkciju savjetnika za sportska pitanja. Bivši fudbaler koji vuče korijene iz Bosne i Hercegovine je sa 41 godinom i 166 dana postao najstariji igrač Milana u istoriji. Međutim, kako stvari stoje, sa trona bi mogao da ga skine uporni Luka Modrić, koji je za još jednu sezonu produžio saradnju sa italijanskim velikanom.

U slučaju da negdje na proleće 2027. Modrić zaigra svega minut, postaće apsolutni rekorder. I ovo ne bi bio prvi put da Hrvat ima sličan rekord, pošto je i u Real Madridu nedostižan. U "kraljevskom klubu" nije samo najstariji fudbaler, već i najstariji strijelac.

Po ostanku u Italiji, Modrić je rekao:

"Srećan sam što ostajem u Milanu, klubu u kojem sam se od prvog dana osjećao dobrodošlo i voljeno. Poslije sezone koja je bila ispod očekivanja, želja za iskupljenjem je ogromna. Pred nama su nova sezona i novi izazov - projekat u koji vjerujem i koji me dodatno motiviše. Spreman sam da nastavim da dajem sve od sebe za ovaj dres i zaista sam ponosan što ću i dalje nositi ove boje. Jedva čekam da se vratim na San Siro i ponovo čujem vaš huk. Vidimo se uskoro, uvijek napred, Forza Milan."

Luka Modrić će u Milanu zaraditi tri i po miliona evra za narednu sezonu, a očekuje se da ima i važniju ulogu nego prošle sezone. Ujedno, želja Hrvata je da se Milan napokon dokopa Lige šampiona, koja mu je za dlaku izmakla u minuloj sezoni.

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Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Luka Modrić Zlatan Ibrahimović Milan

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