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Povratak Alena Smailagića u Partizan se zakomplikovao

Povratak Alena Smailagića u Partizan se zakomplikovao

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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KK Partizan navodno želi da vrati Alena Smailagića u svoje redove.

galatasaraj poslao ponudu alenu smailagicu Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Alen Smailagić se proteklih nedelja spominjao kao potencijalno pojačanje Partizana, nakon što je Zek Ledej odlučio da pređe u Hapoel. Sada bi posao crno-bijelima mogao da pokvari Galatasaraj.

Igrač Virtusa se nalazi na prekretnici karijere nakon neubjedljive sezone, a na njegovu adresu je stigla ponuda vrijedna 1,2 miliona evra, prenosi "Basketballsphere". Vidjećemo da li će novi zainteresovani klub uticati na pregovore sa Partizanom, ali sve bi trebalo da se riješi u narednih nekoliko dana.

Smailagić ima ugovor sa italijanskim crno-bijelima do kraja sljedeće sezone i postavlja se pitanje obeštećenja. Ako se vrati u Humsku, centar bi samo nastavio saradnju sa Alesandrom Pajolom koji je već zvanično predstavljen.

Od Smailagića se definitno očekivalo više nakon što je došao iz Žalgirisa, ali cijeli tim je ozgledao očajno prošle sezone, tako se ne može toliko ne insistirati na individualnom učinku.

Tokom prethodne sezone Smailagić je odigrao 31 meč u Evroligi za Virtus, od čega 18 kao starter. Prosječno je bilježio 7,4 poena i 2,5 skoka, što su brojke malo slabije nego u dresu Žalgirisa godinu dana ranije (8,1 poen, 2,9 skokova). 

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03:14
Alen Smailagić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

KK Galatasaraj Alen Smailagić KK Partizan

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