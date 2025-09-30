Duško Ivanović šokirao Real Madrid: Vildoza i Smailagić započeli, Edvards završio posao u Bolonji

Virtus je napravio iznenađenje u Evroligi i pobijedio Real Madrid na startu nove sezone. Dobre partije Vildoze, Edvardsa i Smailagića.

Izvor: MN PRESS

Virtus je napravio iznenađenje na startu Evrolige i pobijedio Real Madrid u Bolonji - 74:68. Duško Ivanović tako je poželio "dobrodošlicu" Serđu Skariolu koji se vratio na klupu Madriđana. Zapaženu ulogu imao je srpski košarkaš Alen Smailagić (9, 4sk).

Važnu ulogu u trijumfu imao je i Luka Vildoza koji je postigao 11 poena (2/4 za tri), a najbolji je bio Karsen Edvards (14, 3/7 za tri). Bivši igrač Bajerna pokazao je da nije slučajno plaćen toliko koliko jeste i da je tu da bi rješavao utakmice.

Imaće Skariolo dosta posla u Realu pošto su samo dvojica igrača bili dvocifreni, Mario Hezonja (14) i Gabrijel Dek (12), a prvi sljedeći bio je Fakundo Kampaco sa 8 poena i 5 asistencija.

Kada su u pitanju ostali rezultati, Panatinaikos je pobijedio Bajern (87:79), a Olimpijakos je dobio Baskoniju u Vitoriji (102:96). Nikola Milutinov završio je meč sa dabl-dabl učinkom (12, 14 sk).

