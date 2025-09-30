logo
Igor Kokoškov slavio na povratku u Evroligu: Blistao bivši igrač Zvezde

Igor Kokoškov slavio na povratku u Evroligu: Blistao bivši igrač Zvezde

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Efes je pod vođstvom Igora Kokoškova upisao ubjedljivu pobjedu na startu Evrolige. Savladan je Makabi uz sjajnu partiju Džordana Lojda i Šejna Larkina.

Evroliga Efes pobijedio Makabi debitovao Igor Kokoškov Izvor: MN PRESS

Igor Kokoškov vratio se u Evroligu i pobjedom započeo novu sezonu. Na klupi Efesa je ostvario trijumf protiv Makabija - 85:78. Siguran trijumf turskog tima koji je pred start sezone proglašen za jednog od favorita iz senke.

Ključni igrači za trijumf bili su Džordan Lojd i Šejn Larkin. Pokazao je bivši igrač Crvene zvezde da je sa razlogom bio među najtraženijim igračima u prethodnom periodu i meč je završio sa 16 poena (4/8 za tri). Larkin ga je pratio sa 14, uz 5 asistencija i 4 skoka. Rolands Šmits je takođe dao 16, dok je Kol Svajder bio bez poena, a od njega imaju velika očekivanja.

Makabi je tim koji su mnogi otpisali, a najbolji kod gostiju bili su Džejlen Hord i Roman Sorkin sa po 15 poena.

Efes izlazak na teren
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

