Vasa Micić razbio Barselonu u Bugarskoj: Spektakularan evroligaški debi njegovog tima, "pala stotka" u Sofiji

Vasa Micić razbio Barselonu u Bugarskoj: Spektakularan evroligaški debi njegovog tima, "pala stotka" u Sofiji

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Srpski as se vratio u Evroligu u velikom stilu.

Evroliga Hapoel pobijedio Barselonu Micić dao 18 poena Izvor: x.com/EuroleagueTUR

Srpski as Vasilije Micić sa svojim Hapoel Tel Avivom pobijedio je Barselonu 103:87 u Sofiji u Bugarskoj. Na debiju u dresu tima koji ga plaća više od pet miliona dolara po sezoni, srpski plejmejker je odigrao na svom nivou, ubacivši 18 poena, uz četiri pogođene trojke iz sedam pokušaja.

Uz njega, jako efikasan u redovima evroligaškog debitanta bio je Antonio Blejkni, američki bek koji je ubacio 20 poena, a 18 poena protiv Barse ubacio je i novi centar Hapoela Dan Oturu, inače pojačanje iz Efesa.

U Barseloni je poznati veteran Vil Klajburn ubacio 21 poen (3/4 za tri), ali to nije billo dovoljno da Španci izbegnu ubjedljiv poraz. Tim Dimitrisa Itudisa bio je potpuno fokusiran i precizan, što potvrđuje i podatak da je ubacio 13 trojki iz 24 pokušaja.

