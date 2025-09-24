Vasa Micić najplaćeniji igrač u Evroligi: Pojavila se lista od 10 imena, dvojica primaju preko 5 miliona

Isplivala je lista od 10 igrača koji su najplaćeniji u Evroligi, a na prvom mjestu je Vasilije Micić, prati ga Kendrik Nan, tu je i Matijas Lesor...

Najplaćeniji igrač u Evroligi je Vasilije Micić. Pouzdani košarkaški portal "Jurohups" objavio je listu od 10 igrača sa najvećom zaradom u najjačem evropskom takmičenju i na vrhu tog spiska je srpski plejmejker i novi član Hapoel Tel Aviva. Njegova zarada je 5.6 miliona dolara. Odmah iza je Kendrik Nan iz Panatinaikosa koji ima 5.3 miliona dolara za narednu sezonu. Ujedno su njih dvojica i jedini sa zaradom od preko 5 miliona američkih novčanica.

Na trećem mestu je Saša Vezenkov (Olimpijakos) sa 4.1 milion dolara, ujedno i jedini igrač koji je sa primanjima od četiri miliona, svi ostali su ispod. Šejn Larkin (Efes) ima 3.75, a Džanan Musa (Dubai) 3.5 miliona. Evan Furnije (Olimpijakos) i Matijas Lesor (Panatinaikos) imaju po 3.2 miliona, dok saigrač francuskog centra iz Panate Kostas Slukas ima 3.1 milion dolara. Listu od tri miliona završava Majk Džejms koji ima tačno 3 miliona.

Ispod njih su Elajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv) i Edi Tavares (Real Madrid) koji će inkasirati 2.7 miliona dolara u sezoni koja uskoro počinje.

Ovako izgleda kompletna lista: