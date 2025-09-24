logo
Vasa Micić najplaćeniji igrač u Evroligi: Pojavila se lista od 10 imena, dvojica primaju preko 5 miliona

0

Isplivala je lista od 10 igrača koji su najplaćeniji u Evroligi, a na prvom mjestu je Vasilije Micić, prati ga Kendrik Nan, tu je i Matijas Lesor...

Najplaćeniji košarkaši u Evroligi Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Najplaćeniji igrač u Evroligi je Vasilije Micić. Pouzdani košarkaški portal "Jurohups" objavio je listu od 10 igrača sa najvećom zaradom u najjačem evropskom takmičenju i na vrhu tog spiska je srpski plejmejker i novi član Hapoel Tel Aviva. Njegova zarada je 5.6 miliona dolara. Odmah iza je Kendrik Nan iz Panatinaikosa koji ima 5.3 miliona dolara za narednu sezonu. Ujedno su njih dvojica i jedini sa zaradom od preko 5 miliona američkih novčanica.

Na trećem mestu je Saša Vezenkov (Olimpijakos) sa 4.1 milion dolara, ujedno i jedini igrač koji je sa primanjima od četiri miliona, svi ostali su ispod. Šejn Larkin (Efes) ima 3.75, a Džanan Musa (Dubai) 3.5 miliona. Evan Furnije (Olimpijakos) i Matijas Lesor (Panatinaikos) imaju po 3.2 miliona, dok saigrač francuskog centra iz Panate Kostas Slukas ima 3.1 milion dolara. Listu od tri miliona završava Majk Džejms koji ima tačno 3 miliona.

Ispod njih su Elajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv) i Edi Tavares (Real Madrid) koji će inkasirati 2.7 miliona dolara u sezoni koja uskoro počinje.

Ovako izgleda kompletna lista:

  • Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv) 5.6 miliona dolara
  • Kendrik Nan (Panatinaikos) 5.3
  • Saša Vezenkov (Olimpijakos) 4.1
  • Šejn Larkin (Efes) 3.75
  • Džanan Musa (Dubai) 3.5
  • Evan Furnije (Olimpijakos) 3.2
  • Matijas Lesor (Panatinaikos) 3.2
  • Kostas Slukas (Panatinaikos) 3.1
  • Majk Džejms (Monako) 3
  • Elajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv) 2.7
  • Edi Tavares (Real Madrid) 2.7 miliona dolara

košarka Evroliga Vasilije Micić

