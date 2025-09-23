Vasa Micić ima najveću platu u Evropi: Izraelci otkrili iznos od kojeg staje dah

Srpski plejmejker izuzetno naplatio svoj kvalitet Izraelcima.

Izvor: x.com/hapoeltlvbc

Najbolji srpski plejmejker Vasilije Micić ima u Hapoelu platu od šest miliona dolara, odnosno pet miliona evra, objavio je "Izrael Hajom". Prema istom izvoru, budžet izraelskog kluba je 22,9 miliona dolara, a najplaćeniji uz Srbina je njegov bivši saigrač iz Efesa, Amerikanac Elajdža Brajant, sa platom od 2,8 miliona dolara.

Srbin će poslije dvije sezone provedene u Evroligi tako izvjesno biti najplaćeniji igrač evropske košarke, nakon što je tokom ljeta pregovarao sa nizom timova. U Evroligi nije bilo mnogo plaćenijih od Srbina, koji je ovim ugovorom postao jedan od trojice najplaćenijih igrača u istoriji takmičenja.

Kao dvostruki osvajač sa Efesom, MVP takmičenja i MVP Fajnal-fora, uz nadograđen kvalitetom iskustvom iz NBA lige, Micić je očigledno veoma dobro naplatio svoje znanje i vrijednost na tržištu. A gazda kluba Ofer Janaj bio je i te kako spreman da plati.

Koliko su plaćene ostale zvijezde Hapoela?

Uz Micića i Brajanta, u Hapoel je kod trenera Dimitrisa Itudisa ovog ljeta došao i centar Efesa Dan Oturu (26) za platu od 2,2 miliona dolara, dok su starosjedioci nesuđeni centar Zvezde Džonatan Motli sa platom od 1,5 miliona i Antonio Blejkni sa 1,4 miliona. Prati ih tandem bivšiih igrača Partizana, Jam Madar - Bruno Kaboklo sa po 1,2 miliona godišnje.

Micić i saigrači odigraće prvi meč u Evroligi 30. septembra, protiv Barselone, na početku nove ere svog kluba.