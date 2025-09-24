Evroliga ima novog glavnog sponzora: Bodiroga potpisao ugovore, stiže još novca iz Arabije

Evroliga je i zvanično predstavila novog glavnog sponzora, stiže još novca iz Abu Dabija.

Evroliga i zvanično ima novog glavnog sponzora. Dejan Bodiroga i Paulijus Motiejunas potpisali su nove ugovore sa odsekom za kulturu i turizam Abu Dabija (DCT Abu Dabi) i "Etihad Ervejzom" i tako su oni postali novi glavni sponzori za naredne četiri godine.

To znači da će iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stići novi veliki priliv novca, mada nije saopšteno kolika je vrijednost tih ugovora. Svi učesnici istakli su da su prezadovoljni učinjenim i da su uvjereni da će se partnerstvo razvijati u godinama koje dolaze.

"Ovo strateško partnerstvo je značajan korak ka ojačanju prisustva Abu Dabija u svijet košarke. Uticaj sporta je veći od samog terena, pojačaćemo turizam, privući investitore, poboljšati infrastrukturu za velike događaje. Želimo da budemo glavna destinacija za turizam, kulturu i sport", poručio je Saud Abdulaziz Al Hosani koji je podsekretar u DCT Abu Dabiju.

Sličnu izjavu dao je i izvršni direktor Evrolige.

"Oduševljeni smo zbog ovog partnerstva, predstavlja ambiciju rasta košarke i jačanje veza kroz sport. Radujemo se što ćemo stvoriti nezaboravno iskustvo za navijače i ojačati internacionalno prisustvo", poručio je Motiejunas.

