Džanan Musa razbjesnio navijače Partizana i Zvezde: Pogledajte kako ih je rangirao u Evroligi

0

Džanan Musa je iznervirao navijače Partizana i Crvene zvezde pošto je prognozirao na kom mestu će završiti u Evroligi u narednoj sezoni.

Musa rangirao timovi u Evroligi

Džanan Musa iznervirao je navijače Partizana i Crvene zvezde. Novi košarkaš Dubaija prognozirao je kako će koji tim da bude plasiran u predstojećoj sezoni Evrolige. Ne kotira visoko srpske "vječite", a logično svoj klub je stavio na prvu poziciju, toliko vjeruje u novi projekat tima.

Dobio je zadatak da poslaže svih 20 timova u sezoni na pozicije na kojima vjeruje da će da završe ligaški dio takmičenja. Partizan se pojavio na ekranu relativno brzo.

"Partizan ima sjajan tim ove sezone, hajde da ih stavimo u plej-of", rekao je Musa i pozicionirao Partizan na osmu poziciju.

Nedugo poslije toga na red je došla Crvena zvezde.

"Zvezda... Hajde da je stavimo na 12. mjesto", rekao je Musa.

@euroleagueThe new star in Dubai, Musa takes on our predictor challenge agree with his blind rank?#euroleague#blindrank#musa#basketball#dubai♬ original sound - EuroLeague

Što se tiče cjelokupne sezone, ovako je Džanan Musa rangirao svih 20 timova:

  1. Dubai
  2. Fenerbahče
  3. Real Madrid
  4. Panatinaikos
  5. Olimpijakos
  6. Valensija
  7. Žalgiris
  8. Partizan
  9. Monako
  10. Efes
  11. Barselona
  12. Crvena zvezda
  13. Baskonija
  14. Armani
  15. Pariz
  16. Bajern Minhen
  17. Virtus
  18. Hapoel
  19. Makabi
  20. Asvel

Zašto Musa nije igrao na Eurobasketu?

Džanan Musa bio je na spisku Bosne i Hercegovine za Eurobasket, bio je siguran putnik na takmičenje, ali se povrijedio pred sam početak šampionata. Morao je na operaciju zbog problema sa abdomenom. Dobra vijest je da je sada zdrav, a BiH je bez njega došla do osmine finala.

"Prvi put se susrećem sa nečim ovakvim. Ne moram da vam govorim koliko mi se srce slama što neću biti tu uz momke i boriti se za našu BiH. Očekivanja su bila i ostaju ogromna. Siguran sam da će momci da iznesu teret kako i dolikuje. Svim srcem sam uz njih i siguran sam da će da bude još mnogo prvenstava na koje ćemo ići kao jedinstven tim. Tim koji daje sve za našu domovinu", poručio je Musa tada.

Tagovi

košarka Džanan Musa Evroliga

