Debi Vase Micića prekinut zbog sirena za vazdušnu opasnost: Haos u Izraelu, pa odlična partija Srbina

Prvi meč Vasilija Micića u dresu Hapoela iz Tel Aviva nakratko je prekinut zbog sirena za vazdušnu opasnost. Poslije prekida je nastavljen i ostvaren je trijumf protiv Hapoel Ber Ševe.

Debi Vasilija Micića u dresu Hapoela iz Tel Aviva prekinut je zbog sirena za vazdušnu opasnost. Dogodilo se to na utakmici četvrtfinala Kupa Izraela. Početkom četvrte četvrtine su se čule sirene i utakmica je stala. Gostujući igrači su napustili parket i otišli, dok su Vasa i saigrači ostali na parketu i čekali da se meč nastavi.

Upravo to se i dogodilo i poslije kratkog prekida je duel nastavljen. Hapoel iz Tel Aviva je slavio prilično ubjedljivo na kraju - 96:86. Za prolaz u polufinale igraće protiv Hapoel HaEmeka. U drugom polufinalu sastaće se Makabi Tel Aviv i Hapoel Jerusalim.

Micić je u prvom meču za novi tim bio drugi najefikasniji akter utakmice. Dao je 18 poena, uz pet asistencija i četiri skoka. Efikasniji je bio samo Antonio Blekni (34, 3as), dok je Džonatan Motli uz 12 poena imao i šest skokova. Na drugoj strani se istakao Majkl Foster (18, 2sk).

Micić najplaćeniji igrač u Evroligi

Vasilije Micić je ujedno i najplaćeniji igrač u Evroligi. On će u predstojećoj sezoni inkasirati 5.6 miliona dolara. Iza njega je aktuelni MVP elitnog takmičenja Kendrik Nan koji će dobiti 5.3 miliona dolara.

Od 10 najplaćenijih tu su još Vezenkov, Larkin, Musa, Furnije, Lesor, Slukas, Džejms, Brajant i Tavares...