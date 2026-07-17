Luka Modrić ima mračnu, proustašku stranu: Tekst švedskog novinara o fašizmu najvećeg Hrvata

Komentator švedskog "Ekspresena" Tonči Percan u svojoj kolumni govorio o važnoj i velikoj ulozi Luke Modrića u oživljavanju fašizma u Hrvatskoj i u normalizaciji proustaškog pozdrava: "Za dom spremni". To je njegova mračna strana

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Švedski list i portal "Ekspresen" posvetio se djelovanju Luke Modrića van terena, njegovo koketiranje sa ustaštvom kroz proustaškog pjevača Marka Perkovića Tompsona, daleko najveće muzičke zvijezde u Hrvatskoj.

Švedski autor hrvatskog porijekla Tonči Percan razdvojio je Modrićevu blistavu ulogu na terenu, gdje je Hrvatsku vodio do teško ponovljivih uspjeha, i na njegovu mračnu stranu van terena. Na toj strani, Modrić je insistirao da Tompson bude dio proslava reprezentacije, da bude jako blizu timu i da kroz njegove nastupe, proustaške pjesme kanališu patriotizam u danima velikih uspjeha fudbalske reprezentacije.

Paralelno sa najvećim uspjesima Hrvatske na fudbalskom terenu u ovom vijeku, nacionalizam i ekstremizam značajno je normalizovan u toj zemlji, Tompsonova popularnost je probila sve granice, pa autor švedskog medija ukazuje i na napade da srpska kulturna društva, kao i na normalizaciju ustaškog pozdrava "Za dom spremni". U svemu tome, nažalost, ima i Modrićeve uloge.

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"Luka lično tražio da Tompson bude u autobusu"

"Luka Modrić, jedan od najboljih veznih fudbalera na svijetu, pretvorio je malu Hrvatsku u velesilu svjetskog fudbala. Svjetsko prvenstvo 2026. bilo je njegovo posljednje veliko takmičenje - bez njega je teško zamisliti Hrvatsku u istoj ulozi. Međutim, Modrićevo naslijeđe van terena ostavlja mračan utisak.

Sve je počelo tokom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, kada je Modrić predvodio Hrvatsku do finala i bio proglašen za najboljeg igrača turnira. Po povratku u domovinu dočekan je kao rimski vojskovođa, a državna televizija uživo je prenosila ceremoniju.

Modrić je imao čvrst stav o tome kako treba da izgleda doček njega i reprezentativnih heroja. Lično je zatražio da nastupi pjevač Marko Perković, poznatiji kao Tompson. Tompson je poznat po tome što svoje koncerte otvara pokličem 'Za dom spremni', pozdravom koji se često poredi sa nacističkim 'Zig hajl', a ozloglašen je zbog izjava koje se tumače kao simpatije prema fašizmu i korišćenja ustaške simbolike. U više zemalja zabranjeno mu je da nastupa zbog tekstova koji bi mogli da predstavljaju govor mržnje.

U hrvatskoj vladi i zagrebačkoj gradskoj upravi zavladala je panika kada se ispostavilo da je Tompson u autobusu sa reprezentativcima. Strahovalo se da bi njegovo prisustvo i simboli s kojima se povezuje mogli da naruše imidž koji je Hrvatska godinama gradila. Ustaški pokret bio je ozloglašen po brutalnosti i genocidu nad Jevrejima, Srbima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, pa je zvanična Hrvatska željela da se od toga distancira.

"Modrić zagrlio Tompsona i zamolio ga"

Kada je Tompson izašao na binu, Modrić ga je zagrlio i zamolio da zapjeva pred okupljenim građanima. Tadašnji gradonačelnik Zagreba Milan Bandić ipak je prekinuo nastup, pozivajući se na najavljenu kišu i grmljavinu, čime je spriječio da se ustaški pozdrav ori glavnim gradom.

Međutim, od 2018. godine politička situacija u Hrvatskoj se promijenila. Vladajuća Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) više se, prema autoru, ne bori protiv pozdrava 'Za dom spremni'. Premijer Andrej Plenković izjavio je da taj pozdrav više nije moguće zabraniti i umjesto toga zagovara obrazovanje. Nekoliko ministara njegove vlade viđeno je na Tompsonovim koncertima, gdje su uzvikivali isti poklič.

U hrvatskom parlamentu čuju se, kako autor navodi, nacistički pokliči, a hrvatska televizija prenosi Tompsonove nastupe bez uklanjanja pozdrava 'Za dom spremni'. Napadaju se srpska kulturna društva. Pisce zastrašuju prijetnjama. Crnokošuljaši marširaju ulicama, a navijači na stadionima uzvikuju 'Ubij Srbina'.

Sportsko naslijeđe Luke Modrića je neosporno. Istovremeno, njegov postupak pokazuje koliko jedna sportska ikona može da utiče na društvo - i kako se fašistički simboli mogu postepeno normalizovati.

Naručio pjesmu o "Lošoj '45"

Na dočeku u Zagrebu 2018, Luka Modrić je tražio od Tompsona "specijalnu želju", da otpjeva pjesmu o "Lošoj '45', o kojoj se pjeva u pjesmi "Geni kameni".

Nije bilo muzike sa razglasa, ali je najpopularniji hrvatski muzičar pjevao i bez nje pjesmu sa stihovima: "Loša bila '45, rasula nas preko svijeta, a sad nova loza raste, vratile se domu laste". Dirnuti pjesmom koja žali za porazom fašizma i bježanijom ustaša iz Jugoslavije zbog sloma zločinačkog i marionetskog režima NDH 1945, fudbaleri su pjevali na dočeku i dugo poslije njega. Ostala je mrlja na koju ukazuje i ovaj tekst.

(MONDO, Mladen Šolak)