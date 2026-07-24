Crvena zvezda ozvaničila veliko pojačanje: "Odmah sam njega pitao, rekao mi je sve najbolje"

Srpski šampion nije završio sa aktivnostima u ljetnjem prelaznom roku i pokušaće da napravi što konkurentniji tim za LŠ.
Crvena zvezda pojačala je defanzivnu liniju. U pitanju je fudbaler iz Gane Derik Lukasen, koji je srpskim šampionom potpisao trogodišnji ugovor i zadužio dres sa brojem 32.
Od ranije je poznato da će na Marakani zarađivati oko milion evra, a sada kada je zvanično zadužio crveno-bijeli dres, iznio je svoje ambicije.
"Utisci su veoma dobri. Crvena zvezda je veliki tim i veliki klub, prvi utisci su zaista odlični", rekao je Lukasen.
Otkrio je Lukasen i da je prije dolaska u Zvezdu razgovarao sa Ognjenom Mimovićem, sa kojim je dijelio svlačionicu u Pafosu.
"Pozvao sam ga i rekao mu da me Crvena zvezda želi. Imao je samo lijepe riječi o klubu i bio je veoma pozitivan. To mi je mnogo značilo. Poslije razgovora sa Mimovićem stekao sam veoma dobar osjećaj i bio sam srećan zbog toga."
Govorio je Lukasen i o klupskim ambicijama na domaćoj i međunarodnoj sceni.
"Mislim da možemo da ostvarimo odlične rezultate. Kao što sam rekao, Crvena zvezda je veliki i dobro poznat klub. Već ostvaruje dobre rezultate, a nadam se da zajedno možemo da budemo još uspješniji."
Snažni defanzivac otkrio je šta smatra svojim najvećim kvalitetima. "Trudim se da budem “agresivan” defanzivac, da dobijam duele, ali i da budem kvalitetan sa loptom u nogama, da upućujem dobra dodavanja i na svaki način pomognem ekipi. To bih izdvojio kao svoje glavne karakteristike."
Imao je i jasnu poruku za sve navijače crveno-bijelih. "Želim da im se zahvalim na povjerenju. Nadam se da ćemo imati uspješnu sezonu, da ćemo zajedno uživati u njoj i da ću biti spreman da pomognem timu na svaki mogući način", zaključio je Lukasen.
‼️Lukasen novi fudbaler Crvene zvezde‼️— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)July 24, 2026
Novo pojačanje Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku je štoper Derik Lukasen, koji je potpisao trogodišnji ugovor sa našim klubom i zadužio broj 32.
⚪️#fkczpic.twitter.com/cDCDcYH9SD
Derik Lukasen je rođen 3. jula 1995. godine u Amsterdamu. Fudbalski se razvijao u mlađim kategorijama AZ Alkmara, gdje je i započeo seniorsku karijeru i odličnim partijama skrenuo pažnju, ostvarivši transfer u PSV iz Ajndhovena. Tokom bogate internacionalne karijere nastupao je i za njemačku Hertu, Anderleht, Kasimpašu i Karagumruk, kao i za Makabi iz Tel Aviva i kiparski Pafos.
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(MONDO)