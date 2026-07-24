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Crvena zvezda poslala Šavija Babiku na novu pozajmicu

Crvena zvezda poslala Šavija Babiku na novu pozajmicu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda donijela je odluku da Šavi Babika karijeru nastavi u Junajtedu iz Dubaija, kao pozajmljen igrač.

Crvena zvezda poslala Šavija Babiku na novu pozajmicu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda već duže vrijeme razmatrala je opcije za nastavak karijere Šavija Babike. Na kraju, odluka je pala na Junajted iz Dubaija, u kojem će do narednog juna igrati kao pozajmljen igrač iz beogradskog kluba, javlja Mocart sport.

Zvezda je Babiku dovela prošlog avgusta za 4.000.000 evra, ali investicija crveno-bijelih nije bila za pohvalu. Odigrao je svega šest utakmica za šampiona Srbije, pa je turneju nastavio u Turskoj. Ni u timu Aleksandra Stanojevića se nije proslavio, pa je jasno da crveno-bijeli traže novo rješenje. Zbog toga je odlazak u Emirate dobra opcija, a kako stvari stoje - klub u kojem će Babika biti na pozajmici pokriće sve troškove plate ovog fudbalera.

U slučaju da klub bude zadovoljan igrom Gabonca, moći će da otkupi ugovor za 4.000.000 evra, odnosno po istoj cijeni za koju su crveno-bijeli pazarili Babiku.

Junajted iz Dubaija dosad je vodio Andrea Pirlo, ali je jasno da će tu poziciju napustiti jer ga očekuje mandat u reprezentaciji Italije. Klub je osnovan 2022. godine, a prošle sezone igrao je u drugom rangu takmičenja u Emiratima, ali je izborio plasman u viši rang.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Šavi Babika FK Crvena zvezda

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