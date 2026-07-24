Ana Ivanović progovorila o rivalstvu sa Jelenom Janković: "Bile smo potpuno različite"

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović govorila je o razlikama u odnosu na saigračicu iz srpske reprezentacije i jednu od najboljih teniserki Srbije Jelene Janković.

Izvor: MN PRESS

Jedna od najboljih srpskih teniserki Ana Ivanović govorila je o karijeri, usponima i padovima, bolnim temama, pa i odnosu sa rivalkama. Tako je u emisiji Slavena Bilića "(Ne)uspjeh prvaka" otkrila i u kom kontekstu se razlikovala od Jelene Janković. Obje srpske teniserke su najbolje igračke dane doživjele istovremeno, pa je na terenu i borba bila velika.

"Jelena Janković i ja smo u tom periodu bile potpuno različiti tipovi igrača, sa drugačijim karakterima i stilom igre. Ja sam imala agresivniji forhend i ofanzivniji pristup, dok kod nje nije postojala lopta koju Jelena nije mogla da stigne i udari", otkrila je Ana Ivanović različitost između nje i Jelene.

Na pitanje kojoj od rivalki je Ana bila težak izazov, osvajačica Rolan Garosa iskreno je rekla: "Kuznjecovoj i Janković".

Bila je iskrena Ana - svijet profesionalnog sporta je suviše surov da bi prijateljstva na terenu opstajala tokom karijere. U penziji je to već sasvim drugačije. "Neke djevojke sa kojima sam igrala danas su mi najbolje prijateljice, ali u tom trenutku među nama nije bilo mnogo prostora za prijateljstvo. Mislim da problem nije samo u igračima, već u cijelom sistemu, posebno u ženskom tenisu, gdje to i dalje postoji. Treneri često utiču na to govoreći: 'Ne možeš tek tako da joj priđeš ako imaš problem, možda će pomisliti da zbog toga nećeš igrati dobro...' Tako se stvarala određena izolacija", zaključila je Ana Ivanović.

Bivše svjetske "broj jedan" su se na zvaničnim turnirima sastale 12 puta, a Ana Ivanović ima skor 9-3. Vjerovatno najvažniji trijumf za Ivanovićeve je bio onaj iz 2008. kad je savladala Jelenu Janković u polufinalu Rolan Garosa, a onda slavila i u finalu za prvi i jedini grend slem u karijeri.

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