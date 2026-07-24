Arsenal spremio nevjerovatnu ponudu za Hulijana Alvareza

Hulijan Alvarez iz Atletiko Madrida postao je meta nekoliko velikih klubova, žele ga i Barselona i Arsenal

Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia

Saga oko Hulijana Alvareza dobila je novu epizodu. Barselona već dugo želi argentinskog napadača, ali sada je dobila ozbiljnu konkurenciju - u trku se uključio i Arsenal. Kako prenosi britanski "Tajms", klub iz Londona spreman je da napravi veliki potez i pokuša da dovede fudbalera Atletiko Madrida. Tobdžije su spremne da ponude 100 miliona evra, ali i Viktora Đekereša kao dio dogovora.

Atletiko već neko vrijeme ponavlja da Alvarez nije na prodaju. Generalni direktor kluba Migel Anhel Hil Marin poručio je da Argentinac neće otići ni za 100, ni za 150, pa čak ni za 200 miliona evra. Ipak, situacija bi mogla da se promijeni ukoliko sam igrač insistira na odlasku.

Alvarez navodno nije zadovoljan situacijom u Madridu, a poslije jedne od utakmica na Mundijalu govorio je da bi možda za sve strane bilo najbolje da promijeni sredinu. Njegova želja je da napravi novi korak u karijeri, a Barselona je dugo važila za njegovu najrealniju destinaciju.

Ipak, Arsenal sada ima adut više. Mikel Arteta veoma cijeni Argentinca i spreman je da se odrekne Đekereša, koji je u London stigao prošlog ljeta za 75 miliona evra. Šveđanin nije imao loš učinak, pošto je prethodne sezone postigao 21 gol na 55 utakmica, ali bi dolazak Alvareza promijenio njegovu ulogu u timu.

Ni Alvarez nije imao mnogo slabiju statistiku. Napadač Atletika je na 49 mečeva postigao 20 golova, a u Arsenalu vjeruju da bi mogao da bude glavna zvijezda ekipe.

Barselona i dalje ne odustaje od svoje namjere, ali je jasno da Arsenal sada ima ozbiljnu ponudu koja bi mogla da promijeni tok pregovora. Ostaje da se vidi da li će Atletiko uspjeti da zadrži Argentinca ili će ovog ljeta ipak doći do velikog transfera.

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