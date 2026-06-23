Mesijev saigrač šokirao javnost poslije meča: "Najbolje je za sve da odem, da se ne lažemo"

Napadač Argentine Hulijan Alvarez otvoreno rekao da hoće da ode iz Atletiko Madrida.

Izvor: ESPN/Screenshot

Napadač Argentine Hulijan Alvarez (26) šokirao je sve poslije pobjede protiv Austrije. Stao je pred kamere i javno rekao da hoće da ode iz Atletiko Madrida i da "ostvari san". Nije precizirao koji klub je njegov san, jer je za njega Real Madrid već ponudio 150 miliona evra, a žele ga i Barselona i Pari Sen Žermen. Ipak, pretpostavlja se da je to ipak Barselona.

"Neću da krijem ili da glumim, da nešto sakrivam. Trudim se da budem iskren. Pričao sam sa ljudima iz Atletiko Madrida i mislim da je najbolje za sve da odem. Hoću da ostvarim svoj san", kazao je Hulijan Alvarez za argentinski ESPN. Nije govorio do sada o ovome i rekao je da nerado to čini i sada.

"Mislim da nije vrijeme da se priča o ovome, ali ne mogu ni da se krijem. Moram da budem iskren, pričao sam sa ljudima iz kluba, sa onima sa kojima je trebalo da pričam", rekao je neuobičajeno iskreni Alvarez.

Izvor: Guillermo Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hulijan Alvarez (26) igra za Atletiko Madrid od ljeta 2024. i dolaska iz Mančester sitija. Ima ugovor do 2030. godine i njegov klub je već saopštio u ovom prelaznom roku da će moći da ode samo za 500 miliona evra.

U minuloj sezoni 2025/26, Hulijan Alvarez dao je 20 golova za Atletiko Madrid i iako mu je tek 26, već je jedan od najtrofejnijih igrača u evropskom fudbal. Povrh toga što je šampion svijeta sa Argentinom, bio je i osvajač Lige šampiona sa Mančester sitijem, dvostruki je šampion Premijer lige (2023, 2024), klupski prvak svijeta sa Sitijem 2024, šampion Argentine sa River Plejtom 2021, osvajač Kopa Libertadores takođe sa Riverom 2018...

Florentino ga koristio za svoje "igrice"?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Nedugo nakon što je početkom juna reizabran na klupskim izborima, novi-stari predsjednik Real Madrida Florentino Perez javno je rekao da je ponudio 150 miliona evra Atletiko Madridu za Hulijana Alvareza. Mnogi su u tome prepoznali pokušaj iskusnog predsjednika "kraljevskog kluba" da podigne cijenu koju će Barselona morati da plati za Argentinca, bez stvarne želje da ga zaista dovede na stadion "Bernabeu".

"Niti razmatramo, niti procjenjujemo bilo kakvu ponudu za Hulijana", odbrusio je Atletiko Madrid Realu, ali se poslije ovakvog Alvarezovog istupa ipak našao u problemu.