logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mesijev saigrač šokirao javnost poslije meča: "Najbolje je za sve da odem, da se ne lažemo"

Mesijev saigrač šokirao javnost poslije meča: "Najbolje je za sve da odem, da se ne lažemo"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Napadač Argentine Hulijan Alvarez otvoreno rekao da hoće da ode iz Atletiko Madrida.

Hulijan Alvarez rekao da želi da ode iz Atletiko Madrida Izvor: ESPN/Screenshot

Napadač Argentine Hulijan Alvarez (26) šokirao je sve poslije pobjede protiv Austrije. Stao je pred kamere i javno rekao da hoće da ode iz Atletiko Madrida i da "ostvari san". Nije precizirao koji klub je njegov san, jer je za njega Real Madrid već ponudio 150 miliona evra, a žele ga i Barselona i Pari Sen Žermen. Ipak, pretpostavlja se da je to ipak Barselona.

"Neću da krijem ili da glumim, da nešto sakrivam. Trudim se da budem iskren. Pričao sam sa ljudima iz Atletiko Madrida i mislim da je najbolje za sve da odem. Hoću da ostvarim svoj san", kazao je Hulijan Alvarez za argentinski ESPN. Nije govorio do sada o ovome i rekao je da nerado to čini i sada.

"Mislim da nije vrijeme da se priča o ovome, ali ne mogu ni da se krijem. Moram da budem iskren, pričao sam sa ljudima iz kluba, sa onima sa kojima je trebalo da pričam", rekao je neuobičajeno iskreni Alvarez.

Izvor: Guillermo Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hulijan Alvarez (26) igra za Atletiko Madrid od ljeta 2024. i dolaska iz Mančester sitija. Ima ugovor do 2030. godine i njegov klub je već saopštio u ovom prelaznom roku da će moći da ode samo za 500 miliona evra.

U minuloj sezoni 2025/26, Hulijan Alvarez dao je 20 golova za Atletiko Madrid i iako mu je tek 26, već je jedan od najtrofejnijih igrača u evropskom fudbal. Povrh toga što je šampion svijeta sa Argentinom, bio je i osvajač Lige šampiona sa Mančester sitijem, dvostruki je šampion Premijer lige (2023, 2024), klupski prvak svijeta sa Sitijem 2024, šampion Argentine sa River Plejtom 2021, osvajač Kopa Libertadores takođe sa Riverom 2018... 

Florentino ga koristio za svoje "igrice"?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Nedugo nakon što je početkom juna reizabran na klupskim izborima, novi-stari predsjednik Real Madrida Florentino Perez javno je rekao da je ponudio 150 miliona evra Atletiko Madridu za Hulijana Alvareza. Mnogi su u tome prepoznali pokušaj iskusnog predsjednika "kraljevskog kluba" da podigne cijenu koju će Barselona morati da plati za Argentinca, bez stvarne želje da ga zaista dovede na stadion "Bernabeu".

"Niti razmatramo, niti procjenjujemo bilo kakvu ponudu za Hulijana", odbrusio je Atletiko Madrid Realu, ali se poslije ovakvog Alvarezovog istupa ipak našao u problemu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Argentina Hulijan Alvarez Atletiko Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC