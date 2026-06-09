"Ponudili smo 150.000.000 evra Atletiko Madridu": Otkrivena je najveća tajna Florentina Pereza

Real Madrid bio spreman da razbije kasu, ali dobio jedno od najbolnijih "NE" u karijeri Florentina Pereza.

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Prvi čovjek Real Madrida Florentino Perez već danima najavljuje da će klub tokom ljeta pokušati da završi transfer težak čak 150.000.000 evra. Između ostalog, to je bilo jedno od njegovih glavnih predizbornih obećanja tokom kampanje koju je vodio sve do prije nekoliko dana. Sada je poznato ko je igrač kojeg je želio, ali i zašto transfer neće biti realizovan!

Spekulisalo se da je meta Majkl Olise iz Bajern Minhena, pa se stidljivo pominjao bivši fudbaler Barselone i aktuelni osvajač Zlatne lopte Usman Dembele, bilo je onih koji misle da će u Madrid krenuti Erling Haland, ali... Meta Florentina Pereza bio je Hulijan Alvarez, fudbaler koji igra za Realovog gradskog rivala.

"Real Madrid saopštava da je, nakon današnjeg sastanka Upravnog odbora, uputio ponudu od 150 miliona evra klubu Atletiko Madrid za federativna prava igrača Hulijana Alvareza. Nakon razmatranja i procjene ponude, Atletiko Madrid je izrazio zahvalnost na prijedlogu, koji je iznijet u okviru dobrih odnosa između dva kluba, ali ga je odbio, pozivajući se na igračevu otkupnu klauzulu", navodi se u veoma transparentnom saopštenju Reala.

Otkupna klauzula Hulijana Alvareza je jedini način da se Atletiko Madrid zaštiti od udvarača, jer je prethodnih nedjelja i Barselona pokušavala da obezbedi njegov potpis. Katalonci su pominjali transfer težak oko 100 miliona evra, Real Madrid je dodatno pomjerio granicu, ali Atletiko ne popušta - jedan od najboljih fudbalera na svijejtu za njih vrijedi 500.000.000 evra. Pa ko hoće - nek plati i vodi ga.

Hulijan Alvarez je godinama bio prvotimac Rivera, a Mančester siti ga je kupio za 21,4 miliona evra. Dvije i po godine kasnije prešao je u Atletiko Madrid za čak 75 miliona evra, a sada mu je cijena drastično veća - što je i sasvim logično kada se ima u vidu njegov kvalitet i značaj za tim Dijega Simeonea.