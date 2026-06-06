Protivkandidat Florentina Pereza zapalio navijače Reala: "Dovešću Jirgena Klopa u Madrid"

Kandidat za predsjednika Real Madrida Enrike Rikelme iznio više nego ambiciozni plan da dovede Jirgena Klopa na mjesto trenera. Uslov je da pobijedi u nedjelju na klupskim izborima protiv Florentina Pereza.

Izvor: JAN WOITAS / AFP / Profimedia

Kandidat za predsjednika Real Madrida, Enrike Rikelme (37), najavio je da će u slučaju pobjede na nedjeljnim izborima dovesti Jirgena Klopa (58) za trenera. Iako je njegov protivkandidat i aktuelni predsjednik Florentino Perez već praktično doveo Žozea Murinja, RIkelme je kazao da će Nijemac biti njegov izbor, iako je trenutno u Red Bulu u ulozi direktora za "globalni fudbal".

Rikelme je objavio saopštenje u kojem je naveo da je svjestan da je Klop javno odbijao povratak u fudbal i da je odbio niz promjena.

"Upravo zato vjerujemo da je izazov rada u Real Madridu drugačiji, jer postoje veliki klubovi, ali postoji samo jedan Real Madrid. Samo je jedna institucija sposobna da objedini tradiciju i budućnost, vrijednost i ambicioznost, strast i izvrsnost", saopštio je mladi španski biznismen.

Klop nije radio posljednje dvije godine, koliko je prošlo od njegovog odlaska iz Liverpula. Na Enfildu je proveo čak devet godina, a prethodno je po sedam sezona vodio Borusiju Dortmund i Majnc.

Klop jasno i glasno rekao svoj plan

Ipak, ne tako davno - početkom ove sezone, Klop je javno priznao da je možda i zauvijek završio sa trenerskim poslom.

"Ne želim više da radim kao trener. Tako sad mislim, ali nikad se ne zna. Imam 58 godina. Ako bih ponovo počeo sa 65, svi bi rekli: ‘Pa rekao si da nikad više nećeš to raditi!’. Eto, izvini, kad sam to rekao bio sam 100 odsto uvjeren! To je ono što sada mislim. Ništa mi ne nedostaje", kazao je on u intervjuu za "Atletik".

Da li bi mogao da promijeni to mišljenje na poziv Rikelmea? Dok on najavljuje Klopa, ni Florentino Perez ne daje mala obećanja. Najavio je dolazak Majkla Olisea, ni manje, ni više.

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Pogledajte 01:13 Gol Atletiko Madrid - Real Madrid Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

(MONDO)