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Završeni su predsjednički izbori u Real Madridu: Sad se čeka dolazak Murinja i pojačanja od 150 miliona evra

Završeni su predsjednički izbori u Real Madridu: Sad se čeka dolazak Murinja i pojačanja od 150 miliona evra

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Florentino Perez pobijedio je na predsjedničkim izborima i ostaće na mjestu predsjednika Real Madrida

Florentino Perez ostaje predsjednik Real Madrida. Izvor: Angel Perez Meca / Shutterstock Editorial / Profimedia

Florentino Perez ostaje predsjednik Real Madrida. Na zvaničnom sajtu kluba potvrđeno je da je glasanje završeno i da je dobio novi četvorogodišnji mandat. Ukupno je novi-stari prvi čovjek kluba dobio 65 odsto glasova (21.741), dok je njegov protivkandidat Enrike Rikelme dobio 35 odsto (11.814 glasova).

Šta sad slijedi? Čeka se ispunjenje obećanja koje je dao u kampanji za predsjedničke izbore. Obećao je da će novi trener kluba da bude Žoze Murinjo i da će "kraljevski klub" da pošalje ponudu od 150 miliona evra za pojačanje koje nije iz Premijer lige.

Naravno, samo glasanje nije moglo da prođe bez kontroverzi pošto iz štaba Rikelmea tvrde da je bilo krađe i da je Perez imao više glasova nego što bi trebalo. Doduše, s obzirom da je razlika oko 10.000 glasova jasno je da je Florentino ipak ubijedio više članova kluba.

Tagovi

Florentino Perez Real Madrid

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