Argentinac izazvao haos usred noći u evropskom fudbalu: "Svi znaju da je Barselona klub varalica, slijedi tužba"

Napadač Argentine Hulijan Alvarez izjavom podstakao haos sa Svjetskog prvenstva. Poručio da hoće da ode iz Atletika, a Madriđani znaju ko stoji iza svega

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Reprezentativac Argentine Hulijan Alvarez izazvao je haos kada je poslije pobjede protiv Austrije izjavio u miks-zoni da hoće da ode iz Atletiko Madrida. "Najbolje je za sve da odem, da ostvarim svoj san", rekao je on, a njegov klub je u tome odmah prepoznao otiske pristiju Barselone.

Iako se Real Madrid javno pohvalio da je za njega ponudio 150 miliona evra (dijelom i da bi digao cijenu za Barselonu) i iako Alvareza žele i Pari Sen Žermen i Arsenal, ipak svi pretpostavljaju da je njegov san da zaigra za Barsu. I ne samo to, već Atletiko zna da je Barselona i uspostavila kontakt sa igračem pod ugovorom do 2030, zbog čega će biti podnijeta i tužba.

Atletiko Madrid je zbog svega navedenog reagovao u toku noći između ponedjeljka i utorka i u saopštenju dostavljenom listu "AS" žestoko udario na klub sa Nou Kampa.

"U prošlosti smo već vidjeli kako Barselona funkcioniše na primjeru Antoana Grizmana. Dok smo igrali Ligu šampiona protiv Juventusa, oni su obećavali provizije njegovoj sestri, porodici i samom igraču", navode izvori iz Atletika za AS.

"Nema te cijene po kojoj ćete ga dobiti"

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Grizman je te 2019. "prebjegao" iz Atletika u Barselonu, ali Madriđani ovog puta to neće dozvoliti.

"Nema cijene po kojoj Barselona može da kupi Hulijana, on im neće biti prodat. Ili će platiti klauzulu od 500 miliona evra ili ništa od toga", navedeno je.

Iako Alvarez u svojim izjavama nije direktno spomenuo Barselonu, Atletiko svakako planira da tuži katalonski klub FIFA sportskom tribunalu zbog pregovora sa igračem koji ima ugovor.

"Svi znaju da je to klub varalica, ali naišli su na klub koji im ovo neće oprostiti", poruka je iz Atletiko Madrida.

Alvarez je došao u Atletiko Madrid 2024. godine iz Mančeser sitija kao dvostruki osvajač Premijer lige i prvak Lige šampiona, a u minuloj sezoni 2024/25 dao je 20 golova za tim Dijega Simeonea.